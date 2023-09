DJI Mini 4 Pro : nouvelles images, infos et prix pour le drone compact

Les rumeurs et les fuites concernant le nouveau DJI Mini 4 Pro s’intensifient. Outre une multitude de données techniques, on trouve désormais sur la toile les prix possibles pour l’Europe et de nouvelles images du drone compact. La présentation devrait être imminente.

Après les nombreuses fuites d’informations de ces derniers jours, la question ne semble plus être de savoir si, mais seulement quand, le DJI Mini 4 Pro sera officiellement présenté. Actuellement, le successeur du DJI Mini 3 Pro se montre à nouveau en photo avec la DJI RC 2 (télécommande) et non plus seulement sous forme de rendu sur les emballages du fabricant.

Ces derniers avaient déjà révélé auparavant les principales caractéristiques techniques du DJI Mini 4 Pro. Selon ces informations, le poids du drone compact devrait à nouveau être inférieur à 249 grammes et son temps de vol identique à celui de son prédécesseur, soit 34 minutes. De plus, le système de transmission vidéo DJI O4, connu depuis le DJI Air 3, devrait également augmenter la portée de transmission du DJI Mini 4 Pro de 12 kilomètres (Mini 3 Pro) à 20 kilomètres.

👉And here’s the back of the box with the specs:

Weight 249 g

✅Omnidirectional Active Obstacle Sensing

✅4K/10Ofps HDR Video

✅48 MP Photo

✅True Vertical Shooting

✅34-Min Flight

✅20km FHD Video Transmission#dji #djimini4pro pic.twitter.com/vXmIessKGE — Igor Bogdanov (@Quadro_News) September 4, 2023

Les pilotes de drones peuvent également compter sur un système de détection d’obstacles remanié. Selon les rumeurs, la détection et l’évitement des obstacles devraient disposer d’une zone de mesure de 360 degrés. En revanche, la caméra du DJI Mini 3 Pro pourrait également être utilisée dans le nouveau Mini 4 Pro, pratiquement sans changement.

C’est ce qu’indiquent entre autres les 48 mégapixels pour une distance focale de 24 mm et une ouverture f/1.7, que l’on a déjà pu voir sur les premières photos. Les modes photo et vidéo pour le suivi d’objet (FocusTrack), l’accélération (Hyperlapse) et les séquences d’enregistrement automatiques (MasterShots) sont également de la partie. En revanche, la possibilité d’enregistrer des vidéos HDR 4K à une vitesse allant jusqu’à fps est une nouveauté.

Prix et disponibilité

Comme d’habitude, DJI proposera son nouveau mini-drone en trois variantes ou packs. Selon les revendeurs européens, le DJI Mini 4 Pro avec la DJI RC-N2 classique débutera au prix de 799 euros.

En bundle avec la DJI RC 2, il faudra débourser 999 euros et le Fly More Combo avec un total de trois batteries, une station de charge bidirectionnelle, une protection du gimbal, un sac de transport et des pièces de rechange s’élève à 1129 euros.