Starlink de SpaceX a rapporté 1,4 milliard de dollars l’année dernière

Dans une présentation de 2015 aux investisseurs, l’entreprise fondée par Elon Musk avait initialement prévu que Starlink réaliserait 12 milliards de dollars et 7 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation en 2022. SpaceX prévoyait également que la division compterait 20 millions d’abonnés à la fin de 2022, révèle la présentation. Au lieu de cela, à la fin de l’année dernière, Starlink ne comptait que plus d’un million d’abonnés actifs. En mai 2023, la société a déclaré qu’elle avait environ 1,5 million d’utilisateurs. Cependant, CNBC rapporte que Hofeller a déclaré qu’elle a maintenant « largement dépassé » cette marque.

