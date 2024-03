Starship de SpaceX : Un pas de géant malgré un atterrissage manqué

Ce jeudi, SpaceX a marqué une avancée significative dans le développement de son ambitieux vaisseau spatial en lançant avec succès le Starship lors de son troisième vol d’essai. En effet, SpaceX a surpris beaucoup de monde lorsque sa puissante fusée Starship a réussi à ne pas exploser quelques secondes après le décollage.

Le lancement a eu lieu aux alentours de 13 h, heure de Paris, depuis l’installation Starbase de SpaceX, près de Boca Chica, au Texas. Au cours de ce vol d’essai, le Starship a atteint une distance plus grande que lors des essais précédents, maintenant le vol pendant environ une heure avant de conclure au-dessus de l’océan Indien.

Dan Huot, le responsable de la communication de SpaceX, a reconnu lors de la retransmission Web de l’entreprise que l’amerrissage prévu dans l’eau n’a malheureusement pas été réussi, selon CNBC.

Reconnaissant l’issue, Huot a déclaré : « Nous avons perdu le Ship 28 », marquant un revers dans la mission. Néanmoins, le lancement réussi représente un pas significatif pour SpaceX dans l’achèvement des tests de prototypes et la préparation pour les lancements opérationnels du Starship.

SpaceX a partagé des images spectaculaires du vaisseau pendant sa descente à grande vitesse au-dessus de l’océan Indien, environ 45 minutes après le lancement, les images en direct étant fournies par les terminaux Starlink fabriqués par SpaceX et attachés au vaisseau spatial. L’objectif était que le vaisseau s’écrase dans la mer, mais son bouclier thermique protecteur s’est rompu alors que le véhicule atteignait une vitesse de près 27 000 km/h. Le clip ci-dessous montre l’échauffement du vaisseau spatial au cours de sa chute rapide vers la Terre, avant que le flux ne s’interrompe. Des rapports ultérieurs ont suggéré que le vaisseau s’est désintégré peu de temps après.

Starship re-entering Earth’s atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Elon Musk célèbre le vol d’essai réussi

Plus tôt dans le vol, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a félicité l’équipe, en remarquant sur X (anciennement Twitter) : « SpaceX a parcouru un long chemin ». Notamment, la compagnie de fusées a célébré son 22e anniversaire le même jour, selon l’AP News. Le chef de la NASA, Bill Nelson, a également félicité SpaceX pour le vol d’essai réussi, exprimant son enthousiasme pour les progrès réalisés dans l’exploration spatiale.

Conçu pour être entièrement réutilisable, le système Starship se présente comme un nouveau moyen de transporter du fret et des passagers au-delà de la Terre. Il joue un rôle clé dans le programme Artemis de la NASA, SpaceX ayant été choisi pour utiliser Starship comme atterrisseur lunaire habité grâce à un contrat de plusieurs milliards de dollars.

L’approche de développement de SpaceX pour le Starship met l’accent sur l’amélioration continue, s’appuyant sur les connaissances tirées des vols précédents. Cette stratégie itérative, connue sous le nom d’« amélioration récursive », vise à réaliser une fusée entièrement réutilisable capable de livrer des charges utiles à la Lune et à Mars.

Malgré les défis rencontrés lors des précédents vols d’essai, SpaceX reste déterminé à faire avancer la technologie Starship. Musk a alloué environ 2 milliards de dollars d’investissement pour le développement de Starship en 2023.

Un vol habité de SpaceX bientôt ?

Mesurant 121 mètres de haut une fois assemblé sur le propulseur Super Heavy, Starship est la fusée la plus haute et la plus puissante jamais lancée. Équipé de 33 moteurs Raptor, le propulseur fournit la poussée initiale nécessaire à l’ascension de la fusée.

Le Starship, mesurant 50 mètres de haut et alimenté par de l’oxygène liquide et du méthane liquide, dispose de 6 moteurs Raptor. Le système de fusée nécessite plus de 4,5 millions de kilogrammes de propergol pour le lancement. Bien qu’aucun équipage n’ait participé à ce test de vol, SpaceX envisage de réaliser de nombreuses missions avec le Starship avant d’envisager des vols habités.

Le troisième vol d’essai de SpaceX visait à tirer parti des connaissances acquises lors des vols précédents tout en poursuivant plusieurs objectifs ambitieux, notamment l’exécution de brûlages d’ascension réussis pour les deux étages, le fonctionnement et la fermeture de la porte de charge utile du Starship, et la démonstration du transfert de propergol pendant la phase de vol stationnaire de l’étage supérieur.

Le dernier vol de SpaceX met en lumière l’engagement de l’entreprise envers la créativité et les avancées révolutionnaires dans l’exploration spatiale, alors qu’elle continue ses efforts pour établir un système de transport spatial entièrement réutilisable.