State of Play de Septembre 2023: comment regarder et à quoi s'attendre ?

Il y a plusieurs présentations de jeux vidéo à attendre aujourd’hui. Sony a annoncé une nouvelle présentation State of Play ce jeudi 14 septembre, quelques heures seulement après le troisième Direct de l’année organisé par Nintendo.

Sony précise que l’accent sera mis sur les jeux tiers, mais que des exclusivités telles que Marvel’s Spider-Man 2 sont également à l’horizon, ce qui devrait rendre toute nouvelle présentation liée à la PlayStation 5 passionnante pour les fans de Sony.

Ce State of Play sera diffusé en direct, alors si vous vous demandez où et quand le regarder, ainsi que tout ce à quoi vous devez vous attendre, j’ai rassemblé toutes les informations ici pour vous.

Quand se déroule le State of Play de septembre 2023 ?

Le State of Play de septembre 2023 commence à 23 heures, heure française, ce jeudi 14 septembre. Sony n’a pas précisé la durée de la présentation, mais par le passé, elle a duré entre 20 et 40 minutes.

Sony a confirmé qu’elle diffuserait le State of Play de septembre 2023 sur ses chaînes officielles YouTube, Twitch et TikTok. La première sur YouTube est déjà en place, et je l’ai intégrée ci-dessus pour que vous puissiez regarder le State of Play directement depuis cette page.

Que peut-on attendre du State of Play de septembre 2023 ?

Sony a donné la description suivante de ce que l’on peut attendre de l’émission : « Cette émission State of Play se concentrera sur les mises à jour des jeux déjà annoncés qui seront disponibles sur les consoles PlayStation. Des jeux indépendants et [PlayStation VR2] aux titres majeurs à venir de nos partenaires tiers, notre dernière émission a quelque chose à offrir à tout le monde ».

C’est assez vague, mais les jeux PS5 et PSVR2 tiers à venir comprennent Final Fantasy VII Rebirth, Journey to Foundation, Alan Wake 2, Suicide Squad : Kill the Justice League, le remake de Star Wars: Knight of the Old Republic, Helldivers 2, Little Devil Inside et Tekken 8. Si nous avons de la chance, Marvel’s Spider-Man 2 fera son apparition une dernière fois avant le lancement, mais ce n’est qu’une hypothèse.

Ce jeudi s’annonce donc comme une journée importante pour l’actualité des jeux vidéo. Nintendo commencera la journée avec son Nintendo Direct à 16 heures, heure française. Juste après, à 17 heures, CD Projekt Red présentera la nouvelle extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty.