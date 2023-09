Apple lancera macOS Sonoma le 26 septembre

by

Apple a annoncé la date de sortie de macOS 14, plus connu sous le nom de macOS Sonoma. Le système d’exploitation macOS Sonoma sera disponible pour le public le 26 septembre.

Sonoma apporte à macOS un certain nombre de fonctionnalités qui rapprochent le système d’exploitation d’iOS. Les utilisateurs de Mac verront apparaître des widgets de bureau, des fonctions de vidéoconférence et un nouveau mode de jeu qui devrait augmenter les taux de rafraîchissement et réduire la latence pendant le jeu.

De nouvelles fonctionnalités de vidéoconférence sont également prévues, notamment des outils de partage d’écran et une superposition de présentateur qui permet aux intervenants de se déplacer devant un écran partagé.

Safari bénéficie également d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment les profils de navigateur, qui permettent de conserver différents ensembles de signets et différents centres d’intérêt. La recherche serait devenue plus réactive.

Pour installer macOS Sonoma, vous devez disposer, au plus tôt : d’un MacBook ou Mac Mini 2018, d’un iMac 2019, d’un iMac Pro 2017, d’un Mac Pro 2019 ou d’un Mac Studio 2022.