La mise à niveau de la caméra de l’iPhone 15 Pro d’Apple est plus importante qu’il n’y paraît

Le nouvel iPhone 15 Pro, la version la plus performante de l’iPhone 15 récemment annoncé, s’accompagne d’une multitude d’améliorations au niveau de la caméra.

Les modèles Pro et Pro Max intègrent l’équivalent de 7 appareils photo, ce qui en fait la plateforme de photo pour iPhone la plus polyvalente jamais commercialisée. Le capteur de la caméra principale est énorme, avec 48 mégapixels. Il est doté d’une stabilisation optique de l’image de deuxième génération, d’une ouverture de f/1.78 et d’une distance focale de 24 millimètres. L’iPhone 15 Pro est équipé d’un téléobjectif 3x d’une longueur focale de 77 millimètres. Le Pro Max peut zoomer encore plus loin grâce à son téléobjectif 5x d’une longueur focale de 120 mm. Ainsi, vous pouvez désormais prendre des photos en gros plan grâce au nouveau réglage Macro qui émule une longueur focale de 13 millimètres.

Tous les nouveaux objectifs et matériels ne pourraient pas être utilisés à leur plein potentiel sans un logiciel performant. La stabilisation de l’image effectue 10 000 ajustements par seconde pour rendre l’image aussi nette que possible.

Les performances en basse lumière ont toujours été le fléau des caméras de téléphone, et l’iPhone 15 Pro et Pro Max tentent d’y remédier avec ce qu’il prétend être beaucoup plus net, car il est alimenté par le moteur photonique d’Apple et utilise la technologie LiDAR. La fonction Smart HDR offre un rendu plus précis et de meilleure qualité des tons chair et rend les images, selon Apple, plus « vraies que nature ».

Le mode Portrait est désormais automatique et non plus dédié.

Support du format ProRAW

En ce qui concerne le format d’image, la caméra de l’iPhone 15 Pro prend en charge le format ProRAW pour tous les photographes et les passionnés de la photo. Si l’espace de stockage vous préoccupe, la caméra prend une image de 24 mégapixels par défaut, ce qui reste une résolution incroyablement élevée pour une caméra de téléphone.

En ce qui concerne la vidéo, l’appareil peut prendre en charge l’enregistrement de vidéos en résolution 4k à 60 images par seconde et il est prévu d’introduire une fonctionnalité avec le casque Apple Vision Pro, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer des vidéos spatiales spécialement conçues pour la réalité virtuelle. De plus, il est désormais possible d’enregistrer des vidéos en très haute résolution directement sur un disque externe.