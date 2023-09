Bouton d’action de l’iPhone 15 Pro : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Lors de son événement Wonderlust, Apple a annoncé la nouvelle série d’iPhone 15. Alors que la Dynamic Island et le nouveau capteur photo de 48 mégapixels sont les principales caractéristiques des modèles d’iPhone 15 non professionnels, le bouton Action pourrait s’avérer être la caractéristique la plus marquante des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Comme la rumeur le laissait entendre, Apple a remplacé le bouton de mise en sourdine par un nouveau bouton d’action.

Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro et Pro Max est un petit bouton situé au-dessus de la molette de volume qui peut être affecté à un grand nombre d’opérations. Comme l’a expliqué Apple lors de l’événement, le bouton d’action est un nouveau bouton qui remplacera le bouton de silence/sonnerie. Il a été placé à l’endroit où se trouvait le bouton de sonnerie/mise en sourdine sur les iPhone de la précédente génération.

En appuyant sur le bouton d’action, vous obtiendrez un retour d’information haptique très précis, qui améliorera considérablement l’expérience globale de l’utilisateur. Apple a déjà ajouté un moyen de rendre le toucher haptique de l’iPhone plus rapide dans iOS 17.

Toutefois, le nouveau bouton d’action de l’iPhone 15 Pro fonctionnera toujours par défaut comme un bouton silence/sonnerie. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour basculer entre les options de silence et de sonnerie. De plus, comme tous les modèles de la série iPhone 15 sont désormais dotés de la Dynamic Island, les actions du bouton d’action seront également visibles dans la Dynamic Island.

Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max fonctionne de la même manière que celui de l’Apple Watch Ultra. Lors de l’événement, Apple a expliqué que le bouton d’action peut être programmé pour accéder rapidement à l’appareil photo, ouvrir l’enregistreur vocal, accéder aux fonctions d’accessibilité, etc. Le plus important, c’est que vous pouvez même programmer le bouton d’action pour lancer un raccourci personnalisé. Imaginez les tonnes d’opportunités que le bouton d’action de l’iPhone 15 rend possibles !

Quelques actions très utiles

Voici quelques-unes des tâches que vous pouvez effectuer à l’aide du bouton d’action de votre iPhone 15 :

Basculer entre le mode sonnerie et le mode silencieux

Activer les différents modes de mise au point

Lancer l’application appareil photo

Allumer/éteindre la lampe de poche

Enregistrer un mémo vocal

Lancer la loupe

Exécuter un raccourci personnalisé

Accéder aux options d’accessibilité

Bien que je n’a pas encore vu le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro en action, il semble qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité intéressante qui peut être utilisée pour effectuer des actions d’une simple pression sur le bouton.