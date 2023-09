L’iPhone 15 Pro pourrait être doté de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To

Le futur iPhone 15 Pro devrait être doté de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To, selon certaines informations. Les options de stockage pour cet iPhone comprendront 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, selon les sources de MacRumors.

Apple s’approvisionne en stockage NAND auprès de plusieurs sociétés, dont SK Hynix, Western Digital, Kioxia et Samsung. Il y a eu des spéculations sur une option de stockage de 2 To, mais aucune preuve ne vient étayer cette affirmation.

Une autre fuite suggérant une capacité de stockage initiale de 256 Go pour l’iPhone 15 Pro semble incorrecte ; il suivra probablement les options de stockage de l’iPhone 14 Pro.

En ce qui concerne la mémoire vive, Apple prévoit d’utiliser de la DRAM LPDDR5, du même type que celle utilisée dans ses précédents appareils phares. Ils ont testé deux configurations de RAM, 6 Go et 8 Go, fournies par Samsung, Micron et SK Hynix.

On ne sait pas encore quelle configuration sera utilisée dans les unités de production finales, mais cela pourrait dépendre de la capacité de stockage du smartphone, les modèles à plus grande capacité étant dotés de 8 Go de mémoire vive. De récents rapports indiquent que l’iPhone 15 Pro sera effectivement doté de 8 Go de RAM.

Apple A17 Bionic, châssis titane, …

Outre la mémoire vive, l’iPhone 15 Pro sera équipé d’un SoC A17 amélioré, fabriqué selon le nouveau procédé de 3 nm de TSMC. Les améliorations attendues comprennent également un nouveau châssis en titane, la charge USB-C et un zoom périscopique sur l’iPhone 15 Pro Max. En termes de prix, l’iPhone 15 Pro pourrait coûter environ 300 dollars de plus que l’iPhone 15.

Nous en saurons plus aujourd’hui, car l’événement de lancement de l’iPhone 15 d’Apple est prévu à 19 heures, heure française.