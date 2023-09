L’iPhone 15 Pro pourrait coûter près de 300 dollars de plus que l’iPhone 15

Apple s’apprête à dévoiler demain la série d’iPhone 15, ainsi que des montres et des AirPods actualisés. Cette démarche vise à encourager les utilisateurs à opter pour des modèles plus onéreux, ce qui pourrait accroître les recettes de l’entreprise, comme l’explique l’expert en technologie Mark Gurman dans son récent rapport Bloomberg.

Comme l’a observé Mark Gurman, Apple a réussi à opérer un virage stratégique vers les iPhone haut de gamme vers 2016, lorsque les ventes ont commencé à se stabiliser à environ 200-220 millions d’unités par an.

L’entreprise a introduit l’iPhone X à 999 dollars en 2017, auquel a succédé l’iPhone XS Max à 1 449 dollars en 2018, et propose désormais l’iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage pour 1 599 dollars.

Malgré des chiffres de vente annuels stables sur 7 ans, cette stratégie de montée en gamme a conduit à une augmentation significative du chiffre d’affaires d’environ 70 milliards de dollars. Apple a également cessé de se focaliser sur les ventes d’unités d’appareils pour se concentrer sur les revenus générés par produit, ce qui souligne encore davantage le succès de cette approche.

Mark Gurman prévoit que la prochaine série d’iPhone 15 continuera à stimuler la croissance du chiffre d’affaires d’Apple. Les iPhone haut de gamme devraient voir leur prix augmenter sur certains marchés en raison de l’inclusion de composants haut de gamme tels que des châssis en titane, des capteurs de caméras avancés et un espace de stockage plus important, ce qui incitera les consommateurs à opter pour ces modèles haut de gamme.

Une distinction standard / Pro

Apple entend distinguer les modèles iPhone 15 Pro des versions standard en offrant une autonomie supérieure, un transfert de données USB-C plus rapide, des bords d’écran plus fins, de meilleurs écrans, un bouton d’action personnalisable et une puce plus rapide. Ces améliorations pourraient justifier la différence de prix de 200 à 300 dollars entre les modèles standard et Pro, en particulier si elles sont présentées sous la forme d’une augmentation mineure des mensualités.

Le modèle phare, l’iPhone 15 Pro Max, devrait être doté d’un objectif périscopique, ce qui portera la portée du zoom optique de 3x à environ 6x. Cette mise à jour importante souligne l’accent mis par Apple sur sa stratégie haut de gamme.

Outre les améliorations apportées aux appareils, Apple encourage également les investissements dans les accessoires haut de gamme. Les nouvelles Apple Watch devraient bénéficier d’améliorations substantielles en termes de performances, la version Ultra étant dotée d’un boîtier en titane, d’un écran plus grand et d’une autonomie accrue. Pour la prise en charge de la charge USB-C sur les AirPods, les clients seront orientés vers le modèle le plus cher.

Le lancement des derniers iPhone intervient à un moment difficile, avec un ralentissement de la demande de smartphones et des inquiétudes en Chine. Mark Gurman estime que la gamme d’iPhones d’Apple, riche en fonctionnalités et plus chère, vise à aider l’entreprise à relever ces défis avec succès.