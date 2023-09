Malgré l’embargo américain, Huawei veut faire son retour en force sur le marché international

Certes, le Mate 60 Pro a été lancé début septembre dans les magasins de l’entreprise et dans la boutique en ligne chinoise sans aucune annonce, mais l’appareil fait également fureur sans aucun marketing actif. La raison en est que Huawei intègre apparemment un nouveau SoC haut de gamme, construit par un fabricant chinois selon un processus perfectionné avec une largeur de structure de 7 nanomètres et disposant d’un modem 5G intégré.

Selon des rapports en provenance de Chine, le constructeur chinois et anciennement fournisseur leader de smartphones Huawei veut à nouveau être plus actif sur les marchés internationaux. Pour ce faire, elle serait en train de mettre en place de nouvelles capacités de marketing et de distribution de smartphones , après les avoir réduites ces dernières années suite à l’embargo américain.