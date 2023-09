L’iPhone utilisera le modem Snapdragon 5G de Qualcomm jusqu’en 2026

Apple développe ses propres puces modem 5G depuis de nombreuses années, et a même racheté l’activité modem smartphone d’Intel pour accélérer le développement, trois mois seulement après avoir réglé un procès sur les pratiques de licence de brevet de Qualcomm en 2019. La rumeur voulait qu’Apple remplace bientôt le modem Qualcomm en faveur de ses propres puces, mais les retards dans le processus de développement ont repoussé l’échéance. Et, Apple aurait été en pourparlers avec le géant de la fabrication de puces TSMC pour produire les modems 5G de l’iPhone en 2021.

