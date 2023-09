La prise en charge de la vidéo HD par WhatsApp commence à être généralisée

Mark Zuckerberg, de Meta, a annoncé le mois dernier l’arrivée imminente de l’une des fonctionnalités les plus demandées de WhatsApp, à savoir la possibilité de partager des vidéos en haute définition. Bien que certains utilisateurs d’Android et d’iOS aient bénéficié de cette fonctionnalité le mois dernier, le déploiement global ne fait que commencer.

Aujourd’hui, WhatsApp a officiellement confirmé qu’il avait commencé à déployer la prise en charge des vidéos HD sur son application de messagerie. Grâce à cet ajout, les utilisateurs de WhatsApp peuvent enfin envoyer des photos et des vidéos en format haute définition, même si la fonctionnalité doit être améliorée.

crisp and clear and sent in chat. we’re rolling out HD videos on WhatsApp. pic.twitter.com/J6fsGdqPIv

— WhatsApp (@WhatsApp) September 6, 2023