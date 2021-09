L’appareil photo instantané Polaroid Now+ comble le fossé entre classique et futuriste

L'appareil photo instantané Polaroid Now+ comble le fossé entre classique et futuriste

Polaroid a réussi à rester branché et nouveau dans le monde moderne malgré sa conception classique de l’appareil photo « Polaroid » avec une touche d’originalité. L’année dernière a vu la sortie du Polaroid Now, un appareil photo instantané rappelant les appareils Polaroid des années 1970 avec quelques améliorations modernes. L’appareil Polaroid Now a apparemment été un succès, car aujourd’hui, Polaroid annonce la sortie de son successeur.

La société présente cette semaine ce qui a été décrit comme son « produit le plus polyvalent à ce jour », le Polaroid Now+ ! C’est la façon dont la société a réimaginé l’appareil photo analogique instantané, avec des mises à niveau de la connectivité et davantage d’outils créatifs que par le passé. Cette fois, les photographes ont plus d’options pour rendre leurs photos uniques.

En plus de la plupart des fonctionnalités de base comme le flash dynamique, l’autofocus et le retardateur que l’on trouve sur la première génération de Polaroid Now, la priorité à l’ouverture ainsi que les fonctionnalités du mode trépied sont désormais introduites. Cela permet aux créateurs d’expérimenter la profondeur de champ ainsi que les expositions longues.

Le nouveau Polaroid Now+ se connecte aux smartphones des utilisateurs par Bluetooth et peut être contrôlé à l’aide de l’application Polaroid pour basculer entre la double exposition, le light painting, le mode manuel et bien d’autres encore. Pour la toute première fois, cinq filtres physiques encliquetables sont également introduits, saturant les photos de contrastes et de couleurs profonds, ainsi que d’effets expérimentaux.

Ignacio Germade, directeur de la conception de Polaroid, a fait une déclaration indiquant que les objectifs seraient livrés avec des étuis de transport individuels et se déclineraient en Starburst, Orange, Bleu, Red Vignette et Jaune. Ces nouveaux appareils photo Polaroid apportent une touche intéressante à l’appareil classique.

À partir de 150 euros

Il a été noté que Polaroid a conçu le Now+ afin d’aider les gens à aller plus loin dans leur créativité. L’application Polaroid aurait été entièrement repensée et comprendrait de nouveaux modes ainsi qu’une interface simplifiée. Les imprimantes Instax sont un autre substitut que les fans de Polaroid peuvent obtenir s’ils ne veulent pas acheter un appareil photo séparé.

Polaroid aurait intégré le capteur de lumière de l’appareil photo dans l’objectif afin d’améliorer les performances des différents filtres qui seraient inclus avec l’appareil photo et mis à jour de la conception.

Dans l’ensemble, le Polaroid Now+ semble être une amélioration considérable pour ceux qui veulent plus d’options pour prendre leurs photos instantanées. Afin de célébrer le lancement, la marque a publié une série de photographie afin de mettre en avant les prouesses de l’appareil. Le tout nouveau Polaroid Now+, disponible en bleu gris, noir et blanc, est actuellement disponible pour la somme de 150 euros, exclusivement sur le site officiel de Polaroid.