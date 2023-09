OnePlus prépare une nouvelle tablette plus abordable

Il n’y a absolument aucune information sur la OnePlus Pad Go pour le moment, à part son nom de marché possible, ce qui est logique étant donné que la tablette n’est pas encore disponible avant plusieurs mois.

Pour étayer cette théorie, 1NormalUsername a également trouvé le même numéro de modèle déposé au Bureau of Indian Standards, ce qui indique une sortie en Inde. Mais ce n’est pas tout ! Max Jambor, une autre source fiable affirme qu’il s’agit bien de la OnePlus Pad Go, mais que la tablette ne sera pas commercialisée avant 2024 .