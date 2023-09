by

La collection Pebble 2 de Logitech : un clavier et une souris élégants

Logitech propose certains des meilleurs claviers et souris du marché, qu’il s’agisse de souris ergonomiques ou de claviers mécaniques. La société vient de dévoiler une collection fonctionnelle et élégante de claviers et de souris sans fil en plusieurs couleurs : la collection Logitech Pebble 2.

Les nouveaux Pebble Mouse 2 et Pebble Keys 2 présentent des directives de conception analogues et trois options de couleur : rose, graphique et blanche. Vous pouvez acheter le clavier et la souris séparément ou ensemble dans un pack combiné.

Les deux dispositifs sont Bluetooth, ce qui signifie qu’ils ne sont peut-être pas les meilleures options pour les jeux, mais ils fonctionneront avec à peu près n’importe quel PC Windows, Mac, iPad ou autre dispositif compatible Bluetooth. Ils sont également compatibles avec le même récepteur USB Logi Bolt que d’autres accessoires récents de Logitech, bien qu’il n’y en ait pas dans la boîte.

En ce qui concerne le clavier, le Pebble Keys 2 utilise les mêmes touches arrondies que celles des autres claviers Logitech, comme le POP Keys et le K380 Keyboard. Il s’agit d’un clavier dont la rangée supérieure contient des raccourcis pour changer d’appareil, ouvrir le panneau d’emoji de votre ordinateur, modifier le volume, effectuer une capture d’écran, etc. Les touches habituelles F4-F12 sont disponibles en tant que fonctions secondaires. L’application peut également mémoriser jusqu’à trois connexions, de sorte qu’il suffit d’appuyer sur une touche pour passer d’un ordinateur portable à un ordinateur de bureau (ou d’un ordinateur portable à un iPad, et ainsi de suite).

En revanche, il n’y a pas d’option pour une connexion USB directe, et il n’y a pas de pavé numérique.

À partir de 30 euros

La Pebble Mouse 2, quant à elle, ressemble à une souris sans fil mince et sans fioritures. Elle possède deux boutons principaux, une molette de défilement qui fait office de troisième bouton et… c’est tout. La souris a une plage de 400 à 4 000 ppp et est alimentée par une seule pile AA. Tout comme le clavier, elle peut mémoriser trois connexions Bluetooth et passer de l’une à l’autre à l’aide d’un bouton situé sous la souris.

Vous pouvez acheter la Pebble Mouse 2 sur Amazon ou dans la boutique en ligne de Logitech au prix de 30 euros. La Pebble Keys 2 est également disponible sur Amazon et dans la boutique en ligne de Logitech au prix de 40 euros. Enfin, le pack combiné comprenant les deux appareils est disponible au prix de 60 euros sur Amazon et Logitech.