Une nouvelle fuite révèle les caractéristiques de la gamme de processeurs de bureau Intel 14e génération

Les processeurs de bureau Intel de la 14e génération n’ont pas encore été dévoilés, mais nous savons, grâce à une précédente fuite, que ces prochaines puces de bureau seront basées sur l’architecture « Raptor Lake S Refresh ». Aujourd’hui, les spécifications complètes de la gamme de processeurs de bureau Intel 14e génération ont été révélées dans une nouvelle fuite !

La fuite révèle des données cruciales concernant les spécifications de la prochaine gamme de processeurs de bureau 14e génération d’Intel. La fuite provient de YuuKi_AnS sur X (anciennement Twitter), et le tweet original a depuis été supprimé. Cependant, une fois que quelque chose se retrouve sur Internet, il est difficile de l’effacer complètement.

Cette fuite a révélé l’ensemble de la gamme des futurs processeurs de bureau Intel de 14e génération. Nous disposons désormais des spécifications de tous les processeurs, depuis le Core i3-14100 abordable jusqu’au Core i9-14900K phare. En outre, le prix des nouveaux processeurs Intel pour ordinateurs de bureau devrait augmenter, selon cette fuite.

On ne voit pas beaucoup d’amélioration en ce qui concerne le nombre total de cœurs de ces prochains processeurs. De plus, la fuite n’inclut que les vitesses d’horloge de base. Néanmoins, on peut clairement voir que le i7-14700K est une exception. Dans cette fuite, le processeur de bureau i7 en question serait doté de 8 cœurs de performance et de 12 cœurs d’efficacité.

Cela signifie que le nouveau i7-14700K (ainsi que les variantes KF, non-K et T) verra son nombre de cœurs augmenter. Par rapport au précédent processeur i7-13700K/KF, selon cette fuite, le nouveau processeur aura quatre cœurs E supplémentaires, faisant passer le nombre de cœurs de 16 à 20 sur le prochain processeur de bureau Core i7.

Des options abordables prévues

La fuite mentionne également un nouveau processeur Intel 300 et 3005. Ceux-ci remplaceront les processeurs Pentium Gold et Celeron d’entrée de gamme qu’Intel proposait auparavant. Peut-être que l’ère des marques Pentium et Celeron est révolue ?

Quoi qu’il en soit, Intel s’adresse au marché des processeurs d’entrée de gamme en proposant ces options abordables. Il faut toutefois garder à l’esprit que c’est une source non officielle qui a fourni les données qui ont fait l’objet de la fuite. Intel n’a pas encore confirmé les spécifications de ces processeurs.

Il est également possible que les futurs processeurs Intel fassent l’objet d’un changement de marque, en supprimant le « i » de la marque Intel Core CPU. Ces fuites de spécifications ne reflètent pas le changement de nom. Il est donc possible qu’Intel envisage de modifier les noms des modèles de processeurs pour refléter la nouvelle marque. Si c’est le cas, Intel pourrait désigner le processeur Core i9-14900K annoncé par la rumeur comme Intel Core Ultra 9 14 900 K.

Nous devrons attendre de voir ce qu’Intel apporte à la table. Selon les fuites, nous nous attendons à ce que la gamme de CPU Intel de 14e génération comprenne les processeurs Meteor Lake et Raptor Lake S Refresh.