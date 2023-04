La première OnePlus Pad coûtera 499 euros

C’est officiel ! Après quelques rumeurs, OnePlus a enfin révélé le prix de sa toute première tablette, la OnePlus Pad. Pour rappel, la tablette a été lancée en février dernier, mais les détails concernant son prix et sa disponibilité sont restés cachés jusqu’à présent.

La OnePlus Pad est vendue au prix de 499 euros pour le modèle 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce prix correspond à celui qui a récemment fait l’objet d’une fuite. Avec ce prix, le OnePlus Pad tient tête à la Lenovo Tab P11 Pro (2e Gen) et même à la nouvelle Xiaomi Pad 6 (bien qu’elle ne soit actuellement disponible qu’en Chine).

Bien que le prix ne soit pas très élevé pour le type de spécifications offertes, il serait tout de même agréable d’avoir quelques réductions. OnePlus a remédié à cette situation. Vous pouvez bénéficier d’une remise instantanée de 2 000 roupies en utilisant les cartes ICICI Bank et d’une remise supplémentaire de 2 000 roupies si vous faites partie du programme Red Cable Club. Vous pouvez bénéficier d’une remise allant jusqu’à 5 000 roupies si vous échangez un ancien téléphone et si vous profitez de l’option EMI sans frais.

Les précommandes débuteront le 28 avril, mais nous ne savons pas encore quand la OnePlus Pad sera disponible. En outre, la OnePlus Pad arrivera avec le OnePlus Stylo (Pencil) à 99 euros, le Magnetic Keyboard à 149 euros, le Folio Case à 59 euros et le chargeur 80 W SUPERVOOC Adapter à 39 euros.

La livraison devrait débuter le 8 mai auprès de OnePlus, et la disponibilité sur Amazon est prévue pour la fin du mois de mai. Les personnes qui passeront une précommande avant le 8 mai pourront bénéficier d’une remise de 50 % sur une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 lorsqu’ils seront achetés avec la tablette.

OnePlus Pad : spécifications et caractéristiques

Pour rappel, la OnePlus Pad est une tablette légère à l’aspect différent, dotée d’une grande caméra arrière et d’un écran LCD 2.8K de 11,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 500 nits et un ratio 7:5, ce qui est une première pour une tablette. C’est ce que la société appelle ReadFit. La tablette prend également en charge le mode Dolby Vision.

L’appareil est équipé du chipset Dimensity 9000 de MediaTek, couplé à une mémoire vive de 12 Go et à un espace de stockage de 128 Go. L’appareil est équipé d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. La OnePlus Pad est dotée d’une batterie d’une capacité de 9 510 mAh avec un support de la charge rapide SuperVOOC de 67 W. Elle est censée avoir une autonomie d’un mois en veille et fonctionne sous OxygenOS 13.1 probablement basé sur Android 13.

La tablette est équipée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos avec la technologie Omnibearing Sound Field. Il existe des fonctionnalités telles que le partage de données cellulaires et l’Auto Connect, entre autres. En outre, elle prend en charge le Wi-Fi 6, la version Bluetooth 5.3, l’USB Type-C, la reconnaissance faciale, et plus encore.

La OnePlus Pad est disponible dans une seule couleur, le Halo Green (vert). Le prix la place au milieu du peloton : elle est plus chère que les iPad d’entrée de gamme d’Apple, mais ses caractéristiques matérielles rivalisent avec celles de la gamme iPad Pro, beaucoup plus onéreuse. De même, elle est plus chère que les tablettes abordables de Samsung, mais pas autant que les modèles Tab S8 qui partagent des caractéristiques analogues. C’est une formule que OnePlus connaît bien.