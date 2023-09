Google montre à nouveau Pixel 8 Pro avec un aperçu à 360 degrés

À l’approche de l’événement organisé par Google le 4 octobre, de nouvelles informations sur la nouvelle série de smartphones phares font surface.

S’il vous restait des questions sur l’apparence du Pixel 8 Pro, Google est là pour y répondre. L’entreprise a mis en ligne un simulateur à 360 degrés qui vous permet de retourner l’appareil d’avant en arrière et de haut en bas, avec des indicateurs utiles indiquant où se trouvent les différents capteurs et ports.

Le simulateur montre le smartphone en trois coloris, et confirme que le Pixel 8 Pro recevra un nouveau capteur de température à l’arrière, à côté des caméras. On peut également observer la nouvelle configuration du bloc caméra avec une seule découpe pour les trois caméras, un flash et le capteur de température. Le smartphone semble avoir des coins légèrement arrondis.

Le simulateur a été repéré par José Rubén et mis en évidence par Mishaal Rahman, qui l’ont tous deux publié sur X. Google ne semble pas avoir publié de lien vers le site Web — mais tout ce que vous avez à faire est de saisir le nom du nouveau smartphone dans l’URL des autres simulateurs Pixel de Google, et le nouveau smartphone apparaît. On peut supposer qu’il a été mis en ligne très tôt et que quelqu’un l’a trouvé en fouinant.

No way. It happened AGAIN. Google themselves leaked the Pixel 8 Pro.

You can see a full 360 degree view of the phone here, confirming the colors (Licorice, Porcelain, and Sky) as well as the components (like the temperature sensor). https://t.co/xfpn4t3tyR pic.twitter.com/UzmtR7ov1L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 6, 2023