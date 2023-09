Apple pourrait travailler sur un MacBook abordable pour rivaliser avec les Chromebooks

Selon les sources, Apple prévoit probablement une nouvelle gamme de produits en dessous des séries actuelles de MacBook Air et MacBook Pro. On dit qu’un boîtier métallique est toujours prévu, mais Apple veut miser sur d’autres matériaux.

Les ordinateurs portables basés sur Windows et dotés de caractéristiques simples devraient également se retrouver dans la ligne de mire, car les fabricants de PC, principalement originaires de Taïwan, desservent également avec ces produits le marché de masse des ordinateurs portables bon marché. De tels appareils coûtent souvent quelques centaines d’euros et se vendent donc par millions.

Selon les sources du média, le nouveau MacBook serait proposé à un prix inférieur à celui du MacBook Air et se différencierait sur le plan technique . Le nouveau modèle pourrait être lancé au cours du second semestre 2024 . À part cela, il y a peu de détails.

Apple se préparerait à entrer en guerre sur le marché de l’éducation , avec le projet de sortir un MacBook destiné à fortement concurrencer les populaires Chromebook. Apple était autrefois le roi du marché de l’éducation, mais les Chromebooks alimentés par Chrome OS de Google l’ont détrôné grâce à leur prix bon marché. Selon DigiTimes , via AppleInsider , Apple se prépare à riposter avec un MacBook plus abordable destiné au marché de l’éducation .