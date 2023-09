L’iPhone 15 Pro Max d’Apple semble de plus en plus susceptible d’être retardé

L'iPhone 15 Pro Max d'Apple semble de plus en plus susceptible d'être retardé

Êtes-vous impatient d’assister à l’événement « Wonderlust » d’Apple, qui aura lieu dans une semaine ? Avez-vous l’intention de commander l’un des nouveaux smartphones du géant de la technologie dès qu’ils seront commercialisés ?

Ce n’est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, du moins si l’on en croit une rumeur de retard persistante depuis quelques mois, qui ne veut pas disparaître alors que le lancement de la famille iPhone 15 approche. Qu’il s’appelle finalement 15 Pro Max ou 15 Ultra, le membre le plus avancé de la famille semble de plus en plus susceptible de commencer à être livré des semaines après ses frères plus petits et/ou plus modestes.

Selon Revegnus, alias @Tech_Reve, de « graves » problèmes de rendement avec Sony pourraient obliger Apple à retarder l’iPhone 15 Pro Max, alias iPhone 15 Ultra, de « jusqu’à environ 4 semaines ».

As you can see from this report, Sony is indeed facing yield issues with image sensors for the iPhone 15 and 15 Plus.https://t.co/CQXFjg3hHa — Revegnus (@Tech_Reve) September 5, 2023

Cela concerne évidemment les plans de production et de déploiement initiaux de l’entreprise, qui sont officiellement inconnus, bien qu’il soit assez facile de les deviner en se basant sur l’histoire et, bien sûr, sur le bon sens. Les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, par exemple, ont tous commencé à être livrés le même 24 septembre en 2021, après avoir été officiellement dévoilés le 14 septembre.

Dans l’idéal, Apple aurait probablement souhaité suivre un calendrier analogue cette année et mettre l’ensemble de la gamme iPhone 15 entre les mains de ses premiers utilisateurs le 22 septembre, après l’événement de lancement officiel de mardi prochain.

Juste à temps pour Noël

Au lieu de cela, l’iPhone 15 Pro Max pourrait suivre l’exemple de l’iPhone 14 Plus de l’année dernière, qui a été annoncé en même temps que le 14, le 14 Pro et le 14 Pro Max le 7 septembre avant d’être réellement commercialisé exactement un mois plus tard.

Si la dernière prédiction de retard de 4 semaines pour l’iPhone 15 Pro Max s’avère exacte, cette bête absolue de caméra pourrait arriver chez ses premiers propriétaires autour du 13 octobre, après un début des précommandes presque certainement fixé au 15 septembre et un lancement commercial le 22 septembre en ce qui concerne l’iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro.

Loin d’être idéal, ce calendrier ne devrait pas s’avérer désastreux pour les perspectives de l’iPhone 15 Pro Max au box-office, ce qui vous laisse tout le temps de mettre la main sur ce dernier pour Noël.

Le capteur de Sony en cause

Comme indiqué précédemment, la cause de ce retard serait un capteur d’image fabriqué par Sony et doté d’un « nœud plus avancé » que la caméra de l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière.

Pour autant que Sony parvienne à maîtriser rapidement les « problèmes de rendement » du composant, l’iPhone 15 Pro Max pourrait offrir une belle amélioration des performances photographiques par rapport à son prédécesseur, sans avoir besoin d’un tout nouveau capteur photo.

Bien entendu, il est toujours possible que l’iPhone 2023 le plus avancé d’Apple apporte également un tout nouveau capteur périscopique avec une fonctionnalité de zoom optique jusqu’à 6x, qui n’est probablement pas le capteur à l’origine du retard annoncé par la rumeur.

Parmi les autres améliorations possibles par rapport à l’étonnant iPhone 14 Pro Max, citons une batterie (légèrement) plus grande, davantage de RAM, un tout nouveau bouton « Action » programmable et, bien sûr, un port USB Type-C attendu depuis longtemps, alors que peu ou pas de changements sont attendus au niveau de l’écran et du langage de conception général.