L’assistant génératif de Zoom se dote d’un nouveau nom et de nouvelles fonctionnalités

Il n’est pas surprenant que même Zoom veuille injecter de l’IA dans sa plateforme. Plus tôt cette année, l’entreprise de communication vidéo a annoncé un assistant d’IA nommé Zoom IQ en tant qu’option payante pour ses clients. Cet outil peut fournir des commentaires sur les messages rédigés, des traductions en temps réel et des résumés de conversations par SMS. L’assistant IA a également introduit une fonction utile pour les personnes fréquemment en retard. Toute personne ayant rejoint une réunion en retard pouvait discuter avec le chatbot pour savoir ce qu’elle avait manqué.

Aujourd’hui, la société a annoncé que Zoom IQ s’appelait désormais Zoom AI Companion. Elle a également déployé le service pour tous les clients disposant d’un compte Zoom payant. En outre, la branche du programme axée sur les ventes a été rebaptisée Zoom Revenue Accelerator. Cela dit, cette mise à jour ne se limite pas à de nouveaux noms. Zoom a également introduit une myriade de nouvelles fonctionnalités dans Zoom AI Companion qui feront évoluer le chatbot. Cependant, elles ne seront pas toutes disponibles immédiatement.

Smita Hashim, chef de la direction de l’entreprise, a déclaré : « Nous transcendons l’engouement pour l’IA générative en proposant des produits tangibles et en bouleversant le modèle de tarification de l’industrie, ce qui permet aux entreprises et aux personnes comme vous et moi d’exploiter facilement tous les avantages de l’IA générative dans leur travail quotidien ».

Au printemps de l’année prochaine, les utilisateurs payants de Zoom auront accès à AI Companion pour la préparation des réunions. Cette fonctionnalité analysera les tableaux blancs, les e-mails, les documents, les chats, les réunions et même les applications tierces de l’utilisateur afin de lui fournir des mises à jour sur un projet en cours pour l’aider à mieux se préparer. En outre, à la fin de la réunion, le AI Companion peut résumer ce qui s’est passé et prendre des mesures en conséquence. Par exemple, le compagnon IA peut « identifier les actions à entreprendre et les principales parties prenantes, et présenter les prochaines étapes aux parties prenantes concernées dans le chat de l’équipe ».

L’intégration de l’IA dans Zoom Whiteboard est également prévue. Dans Whiteboard, les utilisateurs pourront bientôt obtenir de l’aide pour développer et catégoriser des idées. Plus tard, le AI Companion aura le pouvoir de remplir les modèles de tableau blanc et de générer des images. Zoom Mail bénéficie également de l’assistance de l’IA. À partir de l’automne, il sera possible d’obtenir des suggestions sur les brouillons d’e-mails. Mais ce n’est pas tout. La société a écrit que d’ici le printemps, Zoom Notes et Zoom Phone recevront également l’aide de l’AI Companion.

Elle revient sur la vie privée

Dans la mise à jour, Zoom a également répondu aux préoccupations des utilisateurs en matière de confidentialité. L’entreprise précise qu’elle n’utilise pas le contenu de ses utilisateurs, comme les vidéos ou les conversations textuelles, pour entraîner le modèle d’IA. C’est un point sur lequel Zoom a déjà insisté. Elle a également expliqué que les fonctions d’intelligence artificielle sont désactivées par défaut et qu’elles alertent l’utilisateur lorsqu’elles sont utilisées.

La société de San Jose affirme que l’élimination de tous frais supplémentaire a été rendue possible en partie grâce à la façon dont elle incorpore dynamiquement ses propres LLM avec des homologues tiers, y compris le Llama 2 de Meta et les offres d’OpenAI.