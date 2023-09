Les nouvelles fonctionnalités d’Android incluent un widget redessiné pour Google Assistant

Google vient de dévoiler la dernière version d’Android, Feature Drop. Bien qu’elle ne soit pas aussi robuste que la prochaine mise à jour Android 14, elle contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités utiles, notamment un widget Assistant En bref amélioré pour les utilisateurs non Pixel. Ces améliorations devraient arriver sur votre smartphone Android dans les semaines ou les mois à venir, en fonction de la rapidité avec laquelle le fabricant de votre smartphone fournit les mises à jour du micrologiciel.

Le point fort de ce « Feature Drops » Android est l’amélioration du widget En bref de Google Assistant. Comme vous le savez peut-être, En bref est l’une des fonctionnalités exclusives proposées sur les smartphones Pixel de Google — le widget En bref de Google Assistant offre une fonctionnalité analogue pour d’autres marques Android. Bien que En bref Assistant manque encore de certaines fonctionnalités (et ne peut pas être épinglé à votre écran de verrouillage), il arbore désormais une refonte Material You et utilise l’IA pour fournir des informations plus pertinentes.

L’équipe APK insight de 9to5Google a découvert cette refonte d’Assistant En bref en juillet. Il place les informations dans un conteneur en forme de pilule, ce qui devrait améliorer la lisibilité pour les utilisateurs ayant des fonds d’écran désordonnés, colorés ou vifs (auparavant, il n’utilisait pas de conteneur). En ce qui concerne les améliorations de l’IA, Google n’a pas spécifié exactement ce qui a changé, bien qu’il note que vous devriez voir des alertes météo, des détails de voyage et des rappels d’événements plus pertinents (vraisemblablement, l’IA utilisera des éléments tels que vos données de localisation et vos habitudes pour déterminer quand de nouvelles informations sont pertinentes).

Par ailleurs, Google met à jour Lookout (Vision assistée), un outil de description d’images et de lecture d’étiquettes destiné aux utilisateurs aveugles ou malvoyants. Lookout utilise désormais une IA améliorée pour produire des descriptions d’images plus détaillées, et les utilisateurs peuvent désormais poser des questions complémentaires (à l’aide de la voix ou de la saisie de texte) lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la première tentative de description de Lookout. L’outil Lookout prend également en charge 11 langues supplémentaires, dont le coréen, le japonais et le chinois.

Parmi les autres améliorations, citons la prise en charge des conférences téléphoniques Webex pour Android Auto, les données relatives au sommeil et à l’activité dans la routine du matin de l’assistant Google, et l’importation du laissez-passer photo de Google Wallet, qui vous permet d’ajouter à votre portefeuille tout objet doté d’un QR code ou d’un code-barres (tel qu’un abonnement à une salle de sport, un laissez-passer pour une buanderie, etc).

Ces nouvelles fonctionnalités devraient arriver sur votre appareil Android dans les semaines ou les mois à venir. Encore une fois, cela dépend de la fréquence à laquelle le fabricant de votre téléphone envoie des mises à jour du micrologiciel. Il est à noter que ces améliorations de la fonctionnalité « Android Feature Drop » nécessitent Android 13, mais qu’elles seront également incluses dans la prochaine version d’Android 14 et dans toutes les versions ultérieures d’Android.