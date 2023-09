Le nouveau SSD de WD est la mise à niveau de la ROG Ally que vous attendiez

La mise à niveau du SSD que vous attendiez pour la Steam Deck et la ROG Ally est arrivée. Western Digital a dévoilé son WD_Black SN770M, un SSD M.2 2230 spécialement conçu pour les appareils de jeu portables.

Le nouveau disque est disponible en trois capacités : 500 Go, 1 To et le très convoité 2 To. Il est difficile de trouver des disques SSD M.2 2230 pour la Steam Deck, et encore plus difficile de les trouver à 2 To.

« La taille des jeux ne cessant de croitre, il est facile pour les consoles de jeux portables d’être pleines au fil du temps avec les nouveaux jeux et les mises à jour régulières », a déclaré Eric Spanneut, vice-président des SSD clients chez Western Digital. « Le nouveau SSD WD_BLACK SN770M NVMe booste le stockage disponible jusqu’à 2 To et est spécifiquement conçu pour gérer les performances de pointe des jeux exigeants pour les consoles de jeu portables. »

Western Digital se démarque également de la concurrence. Le modèle de 2 To est proposé à 228,99 euros, tandis que la concurrence est généralement bien au-dessus. Voici comment se présente le reste de la gamme :

500 Go—81,99 euros disponible chez Western Digital

1 To—119,99 euros disponible chez Western Digital

2 To—228,99 euros disponible chez Western Digital

Le plein de puissance

Le SN770M est un disque PCIe Gen 4 à quatre voies, renforcé par la technologie TLC 3 D NAND de Western Digital. La société indique également que le disque prend en charge DirectStorage de Microsoft, une fonctionnalité importante pour des jeux tels que Ratchet and Clank Rift Apart.

Western Digital indique que le disque présente des performances de lecture séquentielle de 5 150 Mo/s et de 4 900 Mo/s en écriture séquentielle. C’est encore plus rapide que le SN770 de base et que le SN750 de WD_Black (l’un des meilleurs disques SSD que vous puissiez acheter).

En outre, toutes les versions du disque sont couvertes par la garantie limitée de 5 ans de Western Digital. La société met également en avant son logiciel de gestion Western Digital Dashboard, qui permet de régler le disque s’il est installé sur un appareil Windows. Certains ordinateurs portables fins et 2-en-1, comme la Surface Pro 9 de Microsoft, utilisent également un disque SSD 2230.

Les modèles de 500 Go et de 1 To sont disponibles dès maintenant auprès de Western Digital, tandis que le modèle de 2 To devrait arriver sous peu.