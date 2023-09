WhatsApp prévoit une nouvelle mise à jour pour les messages vidéo instantanés

WhatsApp a récemment ajouté la possibilité d’envoyer instantanément de courts messages vidéo, afin de rompre avec la monotonie de la messagerie. Cette fonctionnalité devrait bientôt faire l’objet d’une mise à jour, qui pourrait permettre de mieux la contrôler. Voici comment !

Un récent rapport de WABetaInfo parle des récentes mises à jour bêta pour Android (2.23.18.21) et iOS (23.18.1.70), qui apporteront un nouveau bouton permettant de désactiver les messages vidéo instantanés. Actuellement, cette fonction est activée par défaut.

Il a été révélé que les paramètres de conversation comporteront désormais une nouvelle option « Messages vidéo instantanés », qui permettra d’activer ou de désactiver la fonction. Si vous la désactivez, vous n’aurez plus la possibilité d’enregistrer de courtes vidéos à envoyer à vos correspondants. Il vous restera la possibilité d’enregistrer des notes vocales. Si elle est activée, vous aurez la possibilité de « toucher pour basculer entre l’utilisation des messages vocaux et vidéo », comme l’indique la description de la capture d’écran.

Cette option peut s’avérer utile lorsque vous ne souhaitez pas utiliser la fonction et que vous êtes plus à l’aise avec l’envoi de messages audio. Pour l’instant, vous pouvez convertir l’icône du microphone en mode vidéo en tapant dessus pour créer une vidéo de 60 secondes.

La capture d’écran donne également un aperçu de l’option de transcription des messages audio, qui fait l’objet d’un test bêta depuis un certain temps. Vous pouvez la découvrir ci-dessous.

Pas encore disponible

Il y a donc des chances qu’elle soit bientôt introduite officiellement. Dans le même ordre d’idées, il y a quelque chose d’autre. WhatsApp teste la possibilité d’ajouter un autre compte sur un appareil, dans le cadre d’une extension de sa fonction multi-appareils. De plus, la page Paramètres est en cours de refonte, ce qui la rendra plus rationnelle et plus moderne.

Nous ne savons pas exactement quand WhatsApp prévoit d’ajouter la nouvelle mise à jour pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Cependant, quelque chose pourrait devenir officiel bientôt et vous devrez donc rester dans les parages pour d’autres mises à jour.