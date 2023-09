La rumeur d’un étui tissé pour l’iPhone 15 pourrait se décliner en 10 couleurs différentes

Il y a quelques jours nous avons entendu des rumeurs sur le fait qu’Apple pourrait remplacer les étuis en cuir de l’iPhone par des étuis tissés plus respectueux de l’environnement, et une nouvelle fuite vient confirmer la rumeur précédente en y ajoutant plus de détails.

Sur X, la source Kosutami, connue pour avoir partagé des prototypes et des produits Apple rares, a partagé une image de ce qui est supposé être les nouveaux étuis tissés pour le prochain iPhone de la série 15, en 10 couleurs différentes. L’auteur de la fuite fait référence aux étuis en tant que « étui en cuir en fibre écologique avec MagSafe » et ajoute que le matériau est également utilisé pour le nouveau bracelet de l’Apple Watch.

Ces nouveaux étuis sont dotés d’une bordure en caoutchouc, légèrement plus foncée que la couleur principale. Cette fuite indique qu’Apple prévoit de proposer l’étui de l’iPhone 15 en dix couleurs différentes, dont Black, Mulberry, Taupe, Evergreen, Pacific Blue, Wisteria, Antique White, Butter Yellow, Orange, et Pink.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe

And this material also used for new Watch band.#Apple #AppleEvent #iPhone15

Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color@URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk — Kosutami (@KosutamiSan) September 3, 2023

Kosutami appelle ces étuis « FineWoven », mais il n’est pas certain que ce nom soit le choix définitif, car il est possible que l’équipe marketing décide de changer de nom. La rumeur selon laquelle Apple remplacerait les étuis en cuir par du cuir en fibre écologique circule sur le Web depuis un certain temps déjà.

La question de savoir si cela se produira ou non deviendra bientôt évidente, car la série iPhone 15 devrait être dévoilée le 12 septembre à l’occasion de l’événement Wonderlust d’Apple. Selon les rumeurs, les iPhone de nouvelle génération seront dotés d’un port de charge USB-C au lieu d’un port Lightning et remplaceront le bouton de mise en sourdine par un bouton Action plus personnalisable.

La série iPhone 15 devrait introduire plusieurs nouvelles couleurs, dont le noir (peut-être Midnight), le vert clair, le jaune, le rose clair et le bleu clair pour les modèles de base. Quant aux versions Pro et Pro Max de l’iPhone 15, elles devraient être disponibles en gris titane, noir, argent et bleu foncé.