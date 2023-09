by

Windows 11 teste la sauvegarde automatique dans Bloc-notes et l’amélioration de l’outil Capture

Microsoft met à nouveau la main sur les deux applications de Windows 11, Outil capture et Bloc-notes. Avec les nouvelles versions preview, les Insiders bénéficient d’un accès simplifié aux captures d’écran et profitent d’un enregistrement automatique.

La version 11.2307.44.0 de Outil capture disponible pour les Insiders, ajoute une nouvelle barre de capture combinée à l’application de capture d’écran et d’images sous Windows 11. En ouvrant la superposition correspondante à l’aide de la touche Imprimer ou de la combinaison de touches « Windows + Maj + S », on obtient désormais, outre les différents modes de capture, un bouton permettant de passer de l’enregistrement d’images à l’enregistrement vidéo.

Auparavant, l’outil de capture devait être ouvert depuis l’application pour lancer les captures d’écran, mais il est désormais ancré dans la superposition. Pour aller avec, Microsoft introduit la combinaison de touches « Windows + Maj + R » pour atterrir directement en mode vidéo. Par ailleurs, la prise en charge de l’enregistrement optionnel de l’audio du PC et des voix off est introduite. Le choix du dispositif d’enregistrement (par ex. webcam ou microphone séparé) se fait au sein de l’application.

Un meilleur éditeur natif

Par ailleurs, l’éditeur Bloc-notes reçoit une nouvelle fonctionnalité pratique. Tous ceux qui ont essayé d’éteindre leur PC ou de fermer le Bloc-notes au cours des 40 dernières années seront soulagés d’apprendre que bientôt, Bloc-notes se fermera simplement sans faire apparaître une boîte de dialogue pour chaque fichier texte demandant si l’on souhaite enregistrer les modifications. En effet, Bloc-notes se dote d’une fonction de sauvegarde automatique. Onglets, mode sombre, petite roue dentée, et maintenant ça ? Ça commence à faire moderne.

L’application de traitement de texte enregistre désormais automatiquement tous les documents. Il est ainsi possible de fermer l’éditeur à tout moment et de restaurer la précédente session lorsqu’on l’ouvre à nouveau. La restauration s’applique aussi bien à tous les onglets ouverts au moment de la fermeture qu’aux contenus non enregistrés.

Avec la remarque de Microsoft : « L’état de session enregistré n’affecte toutefois pas vos fichiers et vous avez toujours le choix d’enregistrer ou d’annuler les modifications non enregistrées apportées aux fichiers lorsque vous fermez un onglet ». Si vous le souhaitez, la nouvelle option peut être désactivée dans les paramètres de l’éditeur.

Les nouvelles mises à jour de l’Outil capture et de Bloc-notes peuvent être téléchargées dès maintenant par les Insiders de Windows 11 dans les canaux Canary et Dev. Comme d’habitude, la distribution se fait par vagues, de sorte que tous les Insiders n’ont pas un accès immédiat. Comme il s’agit de modifications relativement mineures, le déploiement devrait s’accélérer en conséquence.