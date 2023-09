WhatsApp prévoit une refonte du design de son application Android

WhatsApp ne perd pas de temps lorsqu’il s’agit de lancer de nouvelles fonctionnalités. Nous avons vu une nouvelle application Mac, la fonction de partage d’écran et la possibilité d’envoyer des photos HD, entre autres, et maintenant, la rumeur dit qu’une grande refonte est en préparation pour son application Android.

Un récent rapport de WABetaInfo révèle que la plateforme de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, teste une nouvelle mise à jour bêta pour son application Android, la version 2.23.18.18, qui inclura une barre supérieure blanche, par opposition à la barre actuelle en vert. La refonte est basée sur le Material Design 3.

Mais le vert ne disparaît pas entièrement ; il y aura quelques éléments de l’interface utilisateur peints en vert, comme le logo WhatsApp (dont la police sera modifiée), l’icône « Archivé », l’icône « Nouvelle discussion », et plus encore. Le nouveau design met également en évidence la barre de navigation en bas de l’écran, ce qui avait déjà été annoncé par les rumeurs. L’idée est d’unifier le design de WhatsApp sur toutes les plateformes, étant donné que l’application iOS dispose déjà d’une barre de navigation en bas.

Par ailleurs, il est probable que de nouvelles options de filtrage « Tous », « Lire », « Personnel » et « Professionnel » apparaissent en haut des discussions, afin de faciliter le tri des messages et de rationaliser les choses. Ces changements devraient également être apportés à l’application iOS de WhatsApp, de sorte que la plateforme de messagerie soit la même sur Android et iOS.

On peut s’attendre à ce que les applications Windows et Mac de WhatsApp soient également concernées lorsqu’elles seront officiellement disponibles, mais nous n’en sommes pas très sûrs. Ces changements sont encore en cours de test et nous ne savons pas quand ils entreront en vigueur. Il est probable que cela se produise bientôt, il serait donc préférable d’attendre d’avoir plus de détails.