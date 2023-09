La nouvelle application Samsung Food peut vous aider à maîtriser la cuisine à la maison

Samsung fait un pas dans la cuisine en lançant sa nouvelle « plateforme de nourriture et de recettes alimentée par l’IA » — la bien nommée Samsung Food.

L’application n’est pas complètement nouvelle puisqu’elle tire une grande partie de ses informations de la « vaste base de données de Whisk, une [entreprise] alimentaire intelligente » acquise par Samsung NEXT en 2019. Cependant, en utilisant la technologie Food AI de Whisk, Samsung Food agit comme une sorte d’assistant personnel en aidant les gens à trouver des recettes intéressantes.

Selon l’annonce officielle, Samsung Food s’adapte aux utilisateurs afin de « créer des plans de repas sur mesure » qui répondent aux besoins diététiques et nutritionnels d’un individu. Elle fournira également des guides étape par étape sur la façon de cuisiner un plat si vous êtes novice en la matière.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, l’application ne se résume pas à un simple livre de cuisine sur smartphone. Une fois que vous avez enregistré un plat dans votre « boîte à recettes » personnelle, Samsung Food l’analyse et vous fournit une liste des ingrédients nécessaires à sa réalisation. L’entreprise affirme qu’il est possible d’ajuster les plats grâce à l’outil de personnalisation des recettes.

Par exemple, vous pouvez remplacer les ingrédients de la viande par des substituts de légumes si vous êtes végétalien ou modifier quelques éléments pour obtenir un plat plus « équilibré sur le plan nutritionnel ».

Disponible dès aujourd’hui

Cependant, il semble qu’il y ait une différence entre la bande-annonce et l’application elle-même. Samsung Food est actuellement disponible en téléchargement sur l’App Store et le Google Play Store. Elle est disponible dans 104 pays à travers le monde en 8 langues différentes, dont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le français et le coréen. Au total, vous aurez plus de 160 000 recettes à portée de main.

Lors de l’installation, l’application vous posera une série de questions, par exemple si vous suivez ou non un régime particulier ou si vous êtes allergique à quoi que ce soit. Elle évitera de recommander des recettes susceptibles de déclencher une réaction allergique. Pour ceux qui souhaitent des suggestions plus spécifiques, vous pouvez entrer des informations personnelles telles que l’âge, la taille, le poids et le niveau d’activité général.

La majorité des recettes de la plateforme vous renverront vers un site Web tiers lorsque vous sélectionnerez l’onglet Instructions, tandis que d’autres le feront dans l’application elle-même. Vous pouvez savoir quelles recettes vous conduiront en dehors de Samsung Food en regardant sous l’image principale. S’il s’agit d’une URL, il s’agit d’un site Web tiers. S’il s’agit du nom d’une personne, ce sera dans l’application. Le nom appartient à l’un des nombreux influenceurs culinaires de la plateforme.

Mises à jour futures

Il semble que Samsung ait de grands projets pour son application Food. Le géant de la technologie affirme qu’elle « ajoutera de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services à l’application pour une expérience encore plus… complète ». D’ici la fin de l’année, elle entend intégrer pleinement Samsung Santé afin d’offrir aux utilisateurs des conseils sur la manière de gérer correctement leur alimentation personnelle.

L’année prochaine, en 2024, Samsung mettra à jour la plateforme avec la technologie Vision AI, ce qui permettra à l’application de reconnaître les aliments « photographiés par la caméra [de l’appareil] ». Elle fournira alors des informations nutritionnelles importantes et « recommandera les meilleurs [plats] avec lesquels les utiliser ».