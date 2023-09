Samsung présente le Galaxy S23 FE dans des benchmarks qui le comparent au S23

Après une brève interruption l’année dernière, Samsung semble prêt à ressusciter la Fan Edition bien-aimée de ses populaires smartphones de la gamme S. La prétendue page d’assistance du Galaxy S23 FE a été publiée sur l’un des sites Web de Samsung, sous le couvert d’un numéro de modèle SM-S711B, suivi de la mention DS (Dual SIM).

Ce numéro de modèle correspondrait au Galaxy S23 FE, selon la nouvelle nomenclature de numérotation interne de Samsung, même si le S21 FE portait le numéro SM-G990B lors de son lancement en janvier dernier.

Ce même smartphone Samsung SM-S711B est également apparu sur Geekbench, où certaines des spécifications du Galaxy S23 FE ont été réitérées après qu’une fuite ait annoncé qu’elles étaient toutes les suivantes :

Écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces, d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Processeurs Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou Exynos 2200 de Samsung

Capteur principal de 50 mégapixels (OIS) + capteur ultra-large de 8 mégapixels + capteur téléobjectif de 12 mégapixels

Caméra frontale de 10 mégapixels

Android 13, One UI 5.1

Batterie d’une capacité de 4 500 mAh

Support de charge de 25 W

Si ces spécifications vous semblent familières, c’est parce qu’elles imitent quelque peu celles de la série Galaxy S22, tout en comblant un important créneau non couvert dans la série, celui d’un smartphone avec un écran entre les 6,1 pouces de base et les plus grands frères Plus ou Ultra.

Samsung devrait commercialiser le Galaxy S23 FE en septembre à un prix qui devrait faire sourire les propriétaires de Galaxy S23. Aux États-Unis, le smartphone devrait être équipé d’un chipset Snapdragon, plutôt que du Exynos 2200 qui devrait arriver en France et dans les autres régions du monde.

Pas de réelles différences

Il va sans dire que le Galaxy S23 sera plus rapide que le S23 FE, étant donné que le premier est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2, tandis que la version Fan Edition, moins chère, se contente du Snapdragon 8 Gen 1. Comme vous pouvez le voir dans les résultats Geekbench du Galaxy S23 FE, la différence ne devrait pas être énorme.

En effet, il occupera un créneau laissé vacant par Samsung cette année, celui des smartphones compacts dotés d’un écran ni trop petit ni trop grand et de spécifications de milieu de gamme supérieure à un prix inférieur à celui de la série S23.