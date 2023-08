Philips Hue prend enfin en charge Matter

Les choses s’améliorent pour les propriétaires de maisons connectées. Après des mois de retard et d’incertitude, le pont Philips Hue est enfin mis à jour pour prendre en charge la nouvelle norme de maison intelligente Matter.

Une mise à jour logicielle sera déployée en septembre, permettant aux utilisateurs de connecter leurs systèmes Hue à d’autres appareils et applications Matter. Cela signifie que tous les produits Philips Hue existants fonctionneront désormais avec Matter, depuis les ampoules originales lancées en 2012.

La nouvelle a été annoncée par Signify, qui fabrique Philips Hue, lors du salon IFA à Berlin, en même temps qu’une série d’autres mises à jour, dont le déploiement des premières caméras de sécurité connectée de la gamme Hue Secure, et d’une poignée de nouvelles ampoules.

Le cauchemar de tout propriétaire de maison connectée est d’être coincé avec un tas de gadgets qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres, c’est pourquoi l’interopérabilité est le mot d’ordre de nos jours. Matter était censé résoudre les problèmes d’interopérabilité des maisons connectées. Lancée pour la première fois à l’automne 2022, la norme Matter fonctionne avec toutes les principales plateformes de maisons connectées, notamment Amazon Alexa, Google Home, Apple Home et Samsung SmartThings. Au cours de l’année écoulée, les appareils de la maison connectée ont commencé à ajouter la prise en charge, la liste des appareils connectés intelligents compatibles avec la norme Matter s’allongeant peu à peu.

Philips Hue était censé recevoir une mise à jour Matter au premier trimestre 2023, mais elle n’est jamais arrivée.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Le fait que le pont Philips Hue prenne le train de Matter changera quelques choses pour les utilisateurs. Les appareils Hue communiquant avec Matter fonctionneront localement, ce qui signifie qu’ils seront plus rapides et plus réactifs dans certaines configurations. Cela pourrait également permettre aux utilisateurs de Hue de connecter plus d’un pont à Amazon Alexa ou Google Home, ce qui leur permettrait d’ajouter plus de lumières au-delà de la limite de 50 lumières par pont de Hue.

La mise à jour de Matter semble assez opportune, étant donné que nous approchons des fêtes de fin d’année et que les propriétaires de maisons connectées pourraient vouloir décorer les halls avec des systèmes d’éclairage connectés. À cette fin, Signify lance également de nouvelles lampes cet automne, dont un ensemble particulièrement festif.