AirTag 2 : Plus précis et connecté, le traqueur d'objets d'Apple se met à jour

Apple s’apprête à lancer une nouvelle version de son traqueur d’objets AirTag, alias AirTag 2, au premier semestre 2025. Cette mise à jour, la première depuis son lancement en 2021, apportera des améliorations significatives en matière de précision et de fonctionnalités.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel AirTag sera équipé d’une puce ultra-wideband (UWB) de seconde génération, la même que celle de l’iPhone 15. Cette technologie améliorera la précision de la localisation des objets.

L’actuel AirTag utilise la puce U1 d’Apple, qui combine la technologie UWB et le Bluetooth pour se connecter au réseau « Localiser » d’Apple. Son boîtier en acier inoxydable est compact et léger, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP67.

Le AirTag intègre un haut-parleur pour faciliter sa localisation et un couvercle arrière amovible pour remplacer la pile. L’application « Localiser » permet de suivre le AirTag sur une carte et de le retrouver grâce à des indications sonores, haptiques et visuelles. En cas de perte, le AirTag peut être mis en mode Perdu, qui envoie une notification à l’utilisateur lorsqu’il est retrouvé ou qu’il se trouve à proximité. Toute personne trouvant l’AirTag peut le scanner avec un appareil compatible NFC pour afficher les coordonnées du propriétaire.

Le AirTag intègre des fonctionnalités de confidentialité pour empêcher le suivi non autorisé. Les identifiants de signal Bluetooth changent fréquemment et les communications au sein du réseau « Localiser » sont chiffrées de bout en bout.

AirTag 2, un lancement prévu pour 2025

Le AirTag 2 pourrait également s’intégrer au casque de réalité mixte Apple Vision Pro, mais les détails de cette fonctionnalité restent inconnus.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait mentionné l’année dernière que la production du AirTag 2 avait été retardée jusqu’en 2025. Aucun changement de design n’est prévu pour le moment.

Avec cette nouvelle version, le AirTag s’annonce encore plus précis et polyvalent, offrant une solution de suivi d’objets performante et sécurisée.