Fenix 8 MicroLED : Garmin devancerait Apple et Samsung avec un écran révolutionnaire

Une nouvelle rumeur enflamme le monde des montres connectées : Garmin pourrait lancer une version MicroLED de sa Fenix 8, une première dans l’industrie. Cette information fait suite à l’annonce d’un partenariat entre Garmin et Vuzix pour développer « des guides d’ondes nano-imprimés de nouvelle génération avec des écrans MicroLED ».

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été communiquée pour les premiers produits issus de ce partenariat, un document découvert par des développeurs de cadrans de montre Garmin mentionne un modèle « Fenix 8 MicroLED », aux côtés des modèles Fenix 8 AMOLED actuels. Si ce document est authentique, il pourrait indiquer un lancement prochain de cette version.

Les écrans MicroLED sont parfaitement adaptés aux montres connectées, car ils consomment peu d’énergie tout en offrant un excellent contraste, une luminosité élevée et une large gamme dynamique. Garmin, qui met en avant l’autonomie de ses montres connectées d’aventure, pourrait ainsi améliorer encore l’efficacité énergétique de ses appareils.

Actuellement, les écrans MicroLED sont principalement utilisés pour les téléviseurs. Ils présentent l’avantage de ne pas nécessiter de rétroéclairage tout en offrant une qualité d’image comparable à celle de l’OLED.

Cependant, leur coût de production reste élevé, ce qui freine leur adoption sur les appareils mobiles.

Garmin: précurseur sur le marché des montres connectées MicroLED ?

Le partenariat entre Garmin et Vuzix et la potentielle arrivée d’un écran MicroLED sur une montre connectée placeraient Garmin en avance sur l’industrie mobile. Alors que de nombreux fabricants, notamment Apple, ont retardé leurs projets d’intégration du MicroLED, le succès d’une montre connectée Garmin équipée de cette technologie pourrait relancer la course à l’innovation.

Malgré la mention d’une Fenix 8 MicroLED, rien ne garantit un lancement imminent, d’autant plus que Garmin a annoncé les montres connectées Fenix 8 AMOLED fin août.

L’arrivée d’un écran MicroLED sur la Fenix 8 serait une avancée majeure pour Garmin et pour l’industrie des montres connectées. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de Garmin pour en savoir plus sur ce projet.

Tactix 8 AMOLED, un autre modèle attendu

Outre la Fenix 8 MicroLED, on s’attend également à une Tactix 8 AMOLED. La Garmin Tactix 7, lancée en avril 2022, est une montre robuste et résistante, dotée de fonctionnalités de navigation et de cartographie avancées. Elle propose également des options originales comme un mode furtif et la prise en charge de la vision nocturne.

La documentation pour développeurs suggère que la Tactix 8 sera disponible en deux tailles : 47 mm et 51 mm, contrairement à la Tactix 7 qui n’est proposée qu’en 51 mm.

L’arrivée de ces nouvelles versions de la Fenix 8 et de la Tactix 8 confirme la volonté de Garmin d’innover et de proposer des montres connectées toujours plus performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs.