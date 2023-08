De nouveaux détails sur l’iPhone 15 ont été divulgués avant le lancement le 12 septembre

Apple a finalement annoncé que la série iPhone 15 serait lancée le 12 septembre et, à l’approche de cette date, il est évident que des rumeurs continuent de circuler. La dernière en date émane du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui a partagé quelques détails concernant les couleurs et la production de l’iPhone 15.

Kuo a révélé que l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max seront disponibles en gris, blanc, noir et bleu, ce qui n’est pas très excitant. Il n’y a aucune mention d’une couleur spéciale pour cette année, donc je suppose qu’il pourrait s’agir de la couleur bleue avec un soupçon de gris. Cela signifie également que nous n’aurons peut-être pas la couleur or pour l’iPhone 15 Pro, comme la rumeur l’avait annoncé.

iPhone 15 updates / iPhone 15更新https://t.co/K5SFMSdLiv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2023

Ces options sont censées correspondre au titane, qui sera très probablement le matériau choisi par Apple pour les modèles Pro. Le titane pourrait être la raison pour laquelle les modèles iPhone 15 Pro verront leur poids réduit et seront plus légers que l’iPhone 14 Pro. Cela signifie également que l’iPhone 15 Pro ne sera peut-être pas disponible en couleur or, comme la rumeur l’avait annoncé. En ce qui concerne l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, il faut s’attendre à des coloris noir, rose, jaune, bleu et vert. Étant donné que les modèles standard sont dotés d’options de couleurs vives, cette année pourrait être la même !

Il a également été révélé que le problème de production (de l’iPhone 15 Pro), principalement dû à l’empilement de CIS et à l’utilisation d’un cadre en titane, a été résolu et qu’il n’y aura donc pas de retard dans les livraisons.

Toutefois, la production de masse de l’iPhone 15 Pro Max ayant débuté tardivement, il se peut que nous ne voyions pas beaucoup d’unités et que sa vente soit retardée. Pour rappel, c’est ce qui a été suggéré depuis un certain temps.

Des mises à niveau attendues

Outre ces détails, nous avons une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. La série iPhone 15 viendra avec plusieurs changements comme l’introduction d’un port USB Type-C, la Dynamic Island sur tous les modèles et un capteur principal de 48 mégapixels pour tous les modèles, quelques changements de design, et un certain nombre de mises à niveau. Nous pouvons également nous attendre à la nouvelle Apple Watch Series 9.

Comme le lancement aura lieu dans quelques jours, il vaut mieux attendre pour savoir ce qu’Apple nous servira cette année.