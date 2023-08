La caméra Hue Secure de Philips transforme l’éclairage connecté en système de sécurité de maison

by

by

Philips Hue lance de nouvelles caméras d’intérieur et d’extérieur, ainsi que des capteurs de porte et de fenêtre, qui visent à transformer l’éclairage connectée en un système de sécurité pour la maison connectée.

La gamme Hue Secure débute avec des caméras 1080p en version filaire ou sans fil alimentée par batterie, différentes options de montage et une mise à jour de l’application Hue permettant de visionner les images et même de contacter les services d’urgence en cas de besoin.

Les caméras filaires Hue Secure (199,99 euros, ou 229,99 euros avec un support de bureau) et les caméras à batterie (249,99 euros) seront lancées à l’automne 2023, tandis qu’une caméra Hue Secure à lumière multicolore (349,99 euros) arrivera au premier trimestre 2024. Philips proposera des supports de bureau et des supports muraux, ainsi qu’un support de jardin. Lorsqu’elles sont utilisées à l’extérieur, les caméras peuvent être branchées en option sur le système d’éclairage extérieur basse tension existant de Philips pour être alimentées.

Outre l’identification des personnes, des animaux, des véhicules et des colis pour les notifications, il est possible de définir des zones d’obscurité où aucune séquence n’est capturée dans le cadre et des zones d’activité (telles que les routes) où les mouvements sont ignorés. Toutes les versions de la caméra prennent en charge le chiffrement de bout en bout — activé par défaut — avec un traitement embarqué pour les fonctions alimentées par l’IA. Il existe également un système audio bidirectionnel.

Certaines fonctions nécessitent un abonnement

Le capteur de contact sécurisé Philips Hue (39,99 euros l’unité ou 69,99 euros le lot de deux) convient aux portes et aux fenêtres et peut être fixé à l’aide d’un support autocollant ou de vis. Il permet de positionner le capteur de contact en haut, à gauche ou à droite de l’extrémité supérieure afin de s’adapter à différents types d’ouverture et sera également proposé en noir ou en blanc.

Les notifications seront gérées par l’application Hue mise à jour, qui comportera un onglet Security Center. Celui-ci affichera une chronologie des événements, la possibilité de regarder les caméras en direct, d’armer/désarmer le système, et un écran « Take Action » avec des options pour appeler le 911 ou un voisin préconfiguré, allumer les lumières, ou lancer une « alarme lumineuse » où une partie ou la totalité des lumières de la maison clignotent en blanc ou en rouge.

Bien que la chronologie, les notifications avec un instantané, les alarmes lumineuses et les zones d’obscurcissement soient fournies en standard, l’utilisation des zones d’activité, la détection assistée par ordinateur et le stockage de clips vidéo nécessiteront un plan sécurisé Philips Hue. Le plan de base (3,99 euros/mois ou 39,99 euros/an par caméra) comprend 30 jours de stockage de clips ; le plan Plus (9,99 euros/mois ou 99,99 euros/an pour un maximum de 10 caméras) double cette durée pour la porter à 60 jours.

Philips propose également de nouvelles lampes Hue

Bien que les annonces de Philips à l’IFA se soient concentrées sur le lancement de la Hue Secure, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles lampes. La plus grande nouveauté est sans doute la mise à jour des guirlandes lumineuses Hue Festivia — les lampes de Noël multicolores contrôlées par application — qui seront désormais disponibles en version 100 LED/8 mètres et 500 LED/40 mètres, en plus du cordon original de 250 LED/20 mètres. Elles sont toutes homologuées pour l’extérieur et peuvent être utilisées dans le jardin tout au long de l’année.

Trois nouveaux effets lumineux ont été ajoutés : une palette arc-en-ciel dans « Prism », un changement rapide de luminosité dans « Shimmer » et des pastels de rêve dans « Opal ». Les trois longueurs de guirlandes lumineuses seront vendues respectivement au prix de 119,99 euros, 219,99 euros et 359,99 euros, lors de leur mise en vente en septembre.

Il y a ensuite l’ampoule intelligente Philips Hue MR16, qui devrait pouvoir être remplacée directement par une ampoule basse tension de 12 V. Les versions White Ambiance et Color Ambience sont également disponibles. Les versions White Ambiance et Color Ambience seront mises en vente en septembre, au prix de 99,99 euros pour un lot de deux.

Enfin, deux nouveaux systèmes d’éclairage sont proposés. Hue Perifo est un système de rails modulaires avec des suspensions, des spots, des barres lumineuses et des tubes lumineux interchangeables, alimentés par un câblage au plafond ou une prise murale standard. Disponibles en noir et en blanc, les composants seront vendus entre 19,99 et 299,99 euros.

Hue Centris, quant à lui, est un spot de plafond combiné avec un panneau central de lumière diffuse et des spots réglables à 350 degrés. Chacun d’entre eux peut être contrôlé individuellement via l’application Hue. Il sera proposé en blanc et en noir au prix de 309,99 euros pour une version à deux spots ou de 489,99 euros pour une version à quatre spots.