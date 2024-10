Accueil » Google Meet : Transcription et enregistrement automatiques pour des réunions plus efficaces

Google Meet est l’une des applications de chat vidéo les plus populaires aujourd’hui, et ce pour de bonnes raisons. En plus de fournir d’excellentes fonctionnalités liées à l’entreprise via ses applications mobiles et Web, Meet propose également une interface d’appel vidéo raffinée pour les clients sur l’application Android.

Google Meet simplifie la gestion des réunions vidéo avec l’arrivée de la transcription et de l’enregistrement automatiques. Plus besoin de se soucier d’activer manuellement ces fonctions, Google Meet s’en charge pour vous.

Trois nouveaux paramètres vous permettent de configurer ces options par défaut :

Transcription automatique : Générez une transcription écrite de toutes vos réunions.

Enregistrement automatique : Enregistrez automatiquement vos réunions pour les revoir ultérieurement.

Prise de notes avec Gemini (pour les utilisateurs disposant de l’extension Gemini AI) : Demandez à Gemini de prendre des notes pendant vos réunions.

Une fonctionnalité déployée progressivement

L’hôte et les participants peuvent toujours désactiver ces fonctions pendant une réunion, mais leur activation par défaut garantit que vous ne manquerez plus aucun moment important. Confidentialité et sécurité Les participants peuvent désactiver la transcription, l’enregistrement ou la prise de notes s’ils le souhaitent, préservant ainsi la confidentialité des informations sensibles.

Ces nouveaux paramètres seront déployés progressivement pour les utilisateurs de comptes Workspace au cours des prochains jours. Votre administrateur devra peut-être les activer pour vous. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google Meet offre une solution pratique et efficace pour gérer vos réunions vidéo et ne plus jamais manquer d’informations importantes.