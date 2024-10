Accueil » OpenAI à la conquête du monde : Singapour, Paris et Bruxelles accueillent de nouveaux bureaux

La société à l’origine de ChatGPT, OpenAI, annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à travers le monde, notamment à Paris et Bruxelles. Cette expansion internationale fait suite à une levée de fonds record de 6,6 milliards de dollars, à l’annonce d’un plan de restructuration et à une série de départs de dirigeants.

Ces nouvelles implantations portent à quatre le nombre de bureaux européens de l’entreprise, qui compte déjà des sites à Londres et Dublin.

Outre Paris et Bruxelles, OpenAI ouvre également des bureaux à New York, Seattle et Singapour. Les offres d’emploi pour ces nouveaux sites sont disponibles en ligne.

Oliver Jay, directeur général d’OpenAI, supervisera les opérations internationales depuis Singapour. L’entreprise a commencé à constituer une équipe à Singapour, qui servira de hub pour soutenir les clients et les partenaires de la région Asie-Pacifique. OpenAI recrute actuellement des ingénieurs et prévoit d’ouvrir son bureau de Singapour d’ici la fin de l’année. Il s’agira du deuxième bureau d’OpenAI en Asie, après l’ouverture du bureau de Tokyo en avril dernier.

« Les Singapouriens sont parmi les plus grands utilisateurs de ChatGPT par habitant au monde, et le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires à Singapour a doublé depuis le début de l’année », a déclaré OpenAI dans un communiqué.

Paris : un pôle d’excellence en IA

Chaque ville choisie par OpenAI présente des avantages spécifiques :

Londres : un écosystème technologique dynamique et des talents exceptionnels.

: un écosystème technologique dynamique et des talents exceptionnels. Dublin : un environnement réglementaire et commercial favorable.

: un environnement réglementaire et commercial favorable. Paris : un vivier de talents en intelligence artificielle et un soutien gouvernemental important.

: un vivier de talents en intelligence artificielle et un soutien gouvernemental important. Bruxelles : le cœur de l’Union européenne et un leader mondial en matière de régulation de l’IA.

Paris s’impose comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle, grâce à la combinaison de talents, de soutien gouvernemental et d’investissements dans ce domaine.

Bruxelles, capitale de l’Union européenne, joue un rôle central dans la régulation de l’IA au niveau mondial. La proximité des institutions européennes est un atout stratégique pour OpenAI.

Un partenariat stratégique avec AI Singapore

OpenAI a également annoncé un partenariat avec AI Singapore, un programme national qui soutient les entreprises et les organismes de recherche singapouriens dans l’utilisation de l’IA. Ce partenariat vise à étendre l’accès à la technologie d’IA d’OpenAI en Asie du Sud-Est.

« Singapour, avec sa longue tradition de leadership technologique, s’est imposée comme un leader en intelligence artificielle, reconnaissant son potentiel pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles de la société et favoriser la prospérité économique », a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Une expansion mondiale pour démocratiser l’IA

L’ouverture de ces nouveaux bureaux marque une étape importante dans l’expansion mondiale d’OpenAI. L’entreprise renforce ainsi sa présence internationale et s’engage à démocratiser l’accès à l’IA dans le monde entier.