OneDrive : Créez votre propre assistant IA et boostez votre productivité

Le service de stockage en ligne de Microsoft, OneDrive, se transforme en un véritable assistant intelligent grâce à une mise à jour majeure axée sur l’intelligence artificielle. « Travaillez plus intelligemment, restez organisé et revivez les meilleurs moments de votre vie, le tout grâce à la magie de l’IA », annonce Microsoft.

Créez et déployez votre propre Copilot Agent, un assistant IA personnalisé et adapté à vos projets. Analogue aux applets GPT de ChatGPT, Copilot Agent automatise les tâches répétitives, répond à vos questions et vous guide dans vos projets. Partagez-le avec vos équipes sur Microsoft Teams, OneDrive et SharePoint.

Copilot est désormais intégré à OneDrive pour tous les clients commerciaux. Demandez à l’IA de résumer les informations clés de plusieurs fichiers sans avoir à les ouvrir, de générer automatiquement des FAQ à partir de ces fichiers et de répondre à vos questions sur leur contenu.

OneDrive bénéficie d’une amélioration significative de ses performances. « De la navigation dans les grandes bibliothèques au filtrage des documents, tout est plus rapide, plus fluide et plus réactif », explique Jason Moore, vice-président produit pour OneDrive.

Personnalisez vos dossiers avec des couleurs, utilisez de nouveaux filtres pour trouver rapidement vos fichiers et profitez d’un partage de fichiers amélioré avec des mises à jour en temps réel et des dates d’expiration pour les liens de partage.

Une application mobile OneDrive repensée

Les applications mobiles OneDrive pour Android et iOS offrent désormais une « expérience mobile axée sur les photos ». Recherchez vos images à l’aide de requêtes en langage naturel et découvrez des souvenirs générés par l’IA. L’application mobile repensée est déjà disponible sur Android et arrivera sur iOS en novembre.

Avec cette mise à jour, OneDrive se positionne comme un outil de gestion de fichiers intelligent et collaboratif, exploitant la puissance de l’IA pour simplifier le travail en équipe et améliorer la productivité.