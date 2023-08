Sony augmente les prix de l’abonnement PlayStation Plus

Sony a récemment fait une annonce concernant son service d’abonnement PlayStation Plus (introduit l’année dernière), dans laquelle il a également indiqué que les prix de l’abonnement augmentaient. Cette augmentation entrera en vigueur ce mois-ci. Voici combien vous devrez payer en plus pour un abonnement PS Plus.

Les nouveaux prix de l’abonnement Sony PlayStation Plus seront appliqués à partir du 6 septembre 2023. Les prix pour un abonnement de 12 mois à PlayStation Plus, toutes catégories confondues, augmentent considérablement. Vous trouverez ci-dessous le changement de prix pour les abonnés PS Plus en France — j’ai également comparé aux précédents prix (tels qu’ils étaient affichés sur le site Web de PS Plus le 31 août).

PlayStation Plus Essential 71.99 euros – 59.99 euros

PlayStation Plus Extra 125,99 euros — 99,99 euros

PlayStation Plus Premium 151,99 euros — 119,99 euros

Nouveaux et anciens prix d’abonnement PS Plus

Selon Sony, l’ajustement des prix permet à l’entreprise de « continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée » à ses abonnés PS Plus. Pour les abonnés actuels, le changement de prix n’interviendra qu’à la date de leur prochain renouvellement. Tout nouveau changement effectué après le 6 septembre reflétera la nouvelle structure tarifaire.

Sony a également annoncé trois nouveaux jeux pour PlayStation Plus, que les abonnés pourront réclamer au cours du mois de septembre. Il s’agit de Saints Row, Black Desert — Traveler Edition et Generation Zero. Dans ces nouveaux jeux pour septembre, Saints Row est disponible à la fois sur PS5 et PS4, mais les deux autres jeux ne sont disponibles que sur PS4. Bien entendu, les joueurs peuvent toujours y jouer sur leur console PS5, mais avec une fidélité graphique équivalente à celle de la PS4.

La communauté PlayStation ne réagit certainement pas de manière positive à ce changement de prix — l’article de blog est truffé de critiques de la part des joueurs. Espérons que la nouvelle tarification permettra de proposer davantage de titres exclusifs sur le PS Plus, tels que leurs exclusivités.