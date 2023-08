TCL dévoile deux nouveaux smartphones de la série 40 dotés de la technologie NXTPAPER

En amont de l’IFA, TCL a annoncé deux nouveaux smartphones, le TCL 40 NXTPAPER et le TCL 40 NXTPAPER 5G. Ces derniers smartphones sont les premiers et les seuls appareils au monde à offrir la technologie d’affichage NXTPAPER et sont dotés de certificats de faible luminosité bleue. Jusqu’à présent, la nouvelle solution d’affichage n’était disponible que sur certaines tablettes et certains ordinateurs portables TCL, et c’est la première fois que l’entreprise a pu l’appliquer à ses appareils mobiles.

Les nouveaux smartphones TCL NXPAPER offrent une expérience unique en matière de confort oculaire et leur matériel est certifié par le TÜV en ce qui concerne les émissions nocives de lumière bleue. Selon TCL, les utilisateurs peuvent désormais regarder des films et consommer du contenu plus confortablement sur l’écran couleur semblable à du papier.

Comme la plupart des smartphones, l’écran est doté de capteurs capables d’ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction de l’environnement de l’utilisateur, afin d’offrir une expérience de consommation plus confortable. Les écrans sont également dotés d’un revêtement antireflet, d’une texture mate et d’une couche supplémentaire anti-salissures.

En termes de performances, les deux appareils ont beaucoup en commun, même si, étrangement, le modèle sans la 5G offre de meilleurs composants et de meilleures fonctionnalités.

TCL 40 NXTPAPER

Le TCL 40 NXTPAPER est équipé d’un écran NXTPAPER de 6,78 pouces. Il est doté d’une résolution full HD+, soit 2 460 x 1 080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et un ratio 20.5:9. Il offre une luminosité de 450 nits et un rapport de contraste de 1500:1. Il convient de noter que le smartphone prend également en charge le stylet optionnel et l’étui à stylet qui permettent aux utilisateurs de dessiner, d’esquisser et d’en faire encore plus. L’appareil est équipé du chipset MediaTek Helio G88, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage extensible de 256 Go.

L’appareil fonctionne sous Android 13 dès sa sortie de l’emballage, et TCL indique qu’elle le mettra à jour vers Android 14. En termes de connectivité, le 40 dispose du Bluetooth 5.1, du NFC et même d’une prise casque de 3,5 mm. Un capteur d’empreintes digitales est également présent sur le côté.

À l’arrière, le TCL 40 NXTPAPER intègre trois capteurs. Il y a une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L’avant contient un capteur de 32 mégapixels pour que les selfies soient réussis.

En ce qui concerne la batterie, le smartphone est doté d’une cellule de 5 010 mAh et supporte la charge filaire rapide de 33 W par l’USB-C. TCL affirme qu’il peut passer de 0 à 50 % en 30 minutes, et l’entreprise fournira le chargeur rapide dans la boîte.

TCL 40 NXTPAPER 5G

Le TCL 40 NXTPAPER 5G est un modèle légèrement inférieur à celui qui ne l’est pas, avec un écran plus petit et un chipset moins puissant. Il ne prend pas non plus en charge la solution de charge filaire plus rapide, ni le stylet.

Le TCL 40 NXTPAPER 5G est équipé d’un écran NXTPAPER de 6,6 pouces. Il s’agit d’un écran HD+ d’une résolution de 1 612 720 pixels avec une fréquence de 60 Hz et un ratio 20:9. Il offre une luminosité de 500 nits et un rapport de contraste de 1500:1. L’appareil est équipé du chipset Dimensity 700 de MediaTek, d’une mémoire vive de 6 Go et d’un espace de stockage extensible de 256 Go.

L’appareil fonctionnera sous Android 13, et TCL affirme qu’il recevra une mise à jour du système d’exploitation. En ce qui concerne la connectivité, le smartphone dispose du Bluetooth 5.1, du NFC et même d’une prise casque de 3,5 mm. Un capteur d’empreintes digitales est également présent sur le côté.

En retournant le smartphone, on découvre trois capteurs. Il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur photo macro de 2 mégapixels. À l’avant, le 40 NXTPAPER 5G est équipé d’un capteur de 8 mégapixels. En ce qui concerne la batterie, l’appareil est livré avec une grande cellule de 5 000 mAh à l’intérieur, et offre un support à la charge filaire de 15 W par le port de charge USB-C.

Prix et disponibilité

Le TCL 40 NXTPAPER sera vendu au prix de 199 € et sera disponible en Europe en septembre. Le TCL 40 NXTPAPER 5G sera disponible au prix de 249 € et sera mis en vente en Europe en octobre. Les deux appareils seront disponibles dans d’autres pays dans le courant de l’année.