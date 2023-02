MWC 2023 : la TCL NXTPAPER 11 est la première tablette dotée d’un écran NXTPAPER 2.0

Les écrans NXTPAPER de TCL sont conçus pour offrir une expérience visuelle plus proche du papier et une réduction de la fatigue oculaire. Pour ce faire, ils diffusent la lumière à travers plusieurs couches de protection de l’écran pour éviter les reflets, tout en permettant aux utilisateurs de réduire la lumière bleue émise par l’écran. Ce n’est pas exactement de l’E Ink, mais c’est un peu plus proche du papier qu’un écran LCD classique.

Aujourd’hui, TCL affirme que ses nouveaux écrans NXTPAPER 2.0 offrent de meilleurs visuels grâce à une luminosité accrue (jusqu’à 500 nits) et à un capteur de lumière intégré qui ajuste automatiquement la température des couleurs. Le nouvel écran fera ses débuts avec la tablette TCL NXPTPAER 11, qui devrait être commercialisée en mai à partir de 249 dollars.

La tablette est dotée d’un écran LCD IPS de 10,95 pouces d’une résolution de 2000 x 1200 pixels, avec de grand-angles de vision, la technologie NXTPAPER 2.0 et la prise en charge de la saisie multitouch à 10 points.

Alimentée par un processeur MediaTek Helio P60T et dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, la tablette ne sera pas exactement un démon de la vitesse. Mais ces spécifications ne sont pas mauvaises pour une tablette de cette gamme de prix, surtout si l’on tient compte d’autres caractéristiques comme les quadruples haut-parleurs, les doubles microphones et la prise en charge d’accessoires optionnels, notamment un stylo actif (avec 409 niveaux de sensibilité à la pression) et un clavier Bluetooth.

Une grosse batterie pour en faire une batterie externe

La tablette dispose d’une batterie de 8 000 mAh et prend en charge la charge inversée, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre NXTPAPER 11 comme une batterie externe en branchant votre smartphone à la tablette pour recharger la batterie de votre smartphone en déplacement. La tablette dispose d’un port USB-C et est livrée avec un chargeur 9V/2A.

Les autres caractéristiques comprennent un lecteur de carte microSD, des caméras avant et arrière de 8 mégapixels, et la prise en charge du Wi-Fi 5, et du Bluetooth 5.0.

La TCL NXTPAPER 11 a un châssis métallique et est proposée en options de couleur gris foncée ou lavande. La tablette mesure 259 x 163,6 x 6,9 mm et pèse 462 g.

TCL affirme que la tablette sera livrée avec le logiciel Android 13, mais la société ne fait aucune promesse quant à la durée pendant laquelle la NXTPAPER 11 bénéficiera des mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

Également une tablette abordable avec la Tab 11

Vous recherchez une tablette abordable avec des caractéristiques similaires et vous ne vous souciez pas de l’écran NXTPAPER 2.0 ? L’entreprise présente également une nouvelle TCL Tab 11 qui possède des caractéristiques presque identiques, mais un écran LCD IPS plus traditionnel de 10,95 pouces, de 2000 x 1200 pixels.

La TCL Tab 11 sera disponible en mai au prix de 179 dollars et plus. Il y aura également un modèle 4G LTE vendu à partir de 209 dollars.