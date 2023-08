Google Photos apporte des améliorations bienvenues au dossier verrouillé

Google Photos est l’une des meilleures applications de galerie sur Android, et le fait qu’elle soit préchargée sur la plupart des appareils dans le monde y contribue grandement. Au-delà de sa simple présence, Google Photos propose également une solution de sauvegarde de photos très utile pour l’utilisateur moyen qui prend régulièrement des photos de ses animaux et de sa famille. Photos dispose également d’une fonction Dossier verrouillé, qui vous permet de masquer les contenus multimédias sensibles. Désormais, Google vous permet de sauvegarder des images et des vidéos dans votre dossier verrouillé afin de ne pas les perdre accidentellement. De plus, la fonction Dossier verrouillé sera bientôt disponible sur iOS et sur le Web !

En 2021, Google Photos a introduit la fonctionnalité « Dossier verrouillé », qui permet de cacher des images derrière un mot de passe ou une vérification biométrique. Mais le dossier verrouillé présente deux limitations majeures : il ne fonctionne que sur Android et ne prend pas en charge les sauvegardes sur le cloud. Cela change aujourd’hui, puisque Google annonce la prise en charge de Dossier verrouillé pour iOS, ainsi que des sauvegardes sur le cloud pour les photos verrouillées (Vous avez toujours la possibilité de conserver les photos verrouillées en dehors du cloud, bien entendu).

Pour configurer un dossier verrouillé sur Android ou iOS, il suffit d’ouvrir l’application Google Photos et d’appuyer sur l’onglet « Bibliothèque » en bas de l’écran. Ensuite, ouvrez l’option « Utilitaires » et sélectionnez « Dossier verrouillé ». L’application Google Photos vous demandera de définir un mot de passe pour le dossier verrouillé, mais vous pouvez également activer la vérification biométrique (capteur d’empreintes digitales sur Android, reconnaissance faciale sur iOS) pour un accès plus rapide et plus facile. À partir de là, vous devez sélectionner des photos dans votre bibliothèque Google Photos et les déplacer vers le dossier verrouillé.

Les photos enregistrées dans votre dossier verrouillé n’apparaîtront pas dans votre grille Google Photos. Elles n’apparaissent pas non plus dans les applications. Cela dit, vous pouvez désormais sauvegarder votre dossier verrouillé sur le cloud. Cette option est intéressante pour les utilisateurs qui cachent des photos d’alliances, de cadeaux de Noël, de selfies embarrassants, etc. Si vous perdez votre téléphone, ces photos sauvegardées seront en sécurité et vous pourrez y accéder à partir de n’importe laquelle de vos photos ou tablettes (après avoir saisi le mot de passe du dossier verrouillé). Si vous conservez des images extrêmement sensibles dans votre dossier verrouillé, vous devriez probablement éviter la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud, car elle est moins sûre que la conservation de ces photos hors ligne.

Outre ces améliorations apportées au Dossier verrouillé, Google Photos déploie une nouvelle page Paramètres qui facilite le paramétrage de vos préférences en matière de sauvegarde, de confidentialité, de notification et de partage. Cette nouvelle page de paramètres est disponible sur Android et iOS.

Déjà disponible

Installez la dernière version de Google Photos sur votre iPhone ou votre appareil Android pour commencer à utiliser ces fonctionnalités. Google indique que l’amélioration de l’expérience des dossiers verrouillés et la mise à jour de la page Paramètres sont déployées aujourd’hui. Il est possible que certains utilisateurs ne voient pas immédiatement cette mise à jour.

L’omniprésence de Google Photos en fait un outil idéal pour vous permettre d’accéder à tous vos souvenirs, où qu’ils se trouvent.