Le nouveau Galaxy S24 Ultra de Samsung pourrait offrir 2 To de stockage

La plupart des utilisateurs de smartphones sont probablement satisfaits d’un espace de stockage de 256 Go, et beaucoup se contentent de moins. Mais il semblerait que le futur Galaxy S24 Ultra de Samsung soit vraiment à la hauteur de son nom Ultra en se déclinant en une version de 2 To.

C’est ce qu’affirme le leaker réputé @Tech_Reve sur X (anciennement Twitter), et si c’est vrai, cela représenterait deux fois plus d’espace de stockage que le Galaxy S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro Max, et une capacité équivalente à celle de l’iPhone 15 Pro Max, selon les rumeurs.

S24Ultra has 2TB options😯 Furthermore, it’s almost certain that the RAM for the 256GB variant will be 12GB. However, there could be a 128GB model with 8GB of RAM. — Revegnus (@Tech_Reve) August 28, 2023

C’est donc beaucoup de stockage, et bien plus que ce dont la grande majorité des gens ont besoin, d’autant plus que le stockage dans le nuage est abordable et, dans certains cas, disponible gratuitement. Mais si vous enregistrez des heures de vidéo 8K ou si vous souhaitez simplement stocker une vaste médiathèque sur votre smartphone, cela pourrait s’avérer utile.

Pour tous les autres, la même source affirme que le Galaxy S24 Ultra sera également disponible en version 256 Go avec 12 Go de RAM. Cela représente une augmentation par rapport aux 8 Go de RAM dont dispose le Galaxy S23 Ultra dans cette capacité de stockage.

Il est intéressant de noter qu’ils affirment également qu’il pourrait y avoir un modèle de 128 Go avec 8 Go de RAM, mais ils ne semblent pas sûrs de cela, et nous serions surpris, étant donné que le Galaxy S23 Ultra commence à 256 Go. Proposer une plus petite capacité de stockage dans le prochain modèle pourrait permettre de réduire le prix de départ, mais cela pourrait aussi ressembler à un pas en arrière, et nous ne sommes donc pas convaincus que Samsung le ferait.