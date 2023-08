by

Duet AI de Google est désormais disponible dans Gmail, Docs et d’autres services

Google a annoncé le déploiement de son assistant Duet AI dans l’ensemble de ses applications Workspace, notamment Gmail, Drive, Slides, Docs, etc.

La technologie Duet AI est à l’essai depuis un certain temps, selon l’entreprise, et plus d’un million de personnes ont déjà testé l’assistant virtuel de Google. Aujourd’hui, elle est accessible à tous ceux qui paient pour les applications de Workspace de Google.

Google a annoncé Duet AI lors de sa conférence I/O pour les développeurs en début d’année, présentant cet ensemble de fonctionnalités comme un collaborateur utile dans toutes vos applications Google. Vous pouvez demander à Duet de transformer votre plan Google Docs en une présentation dans Slides ou de créer un graphique à partir des données d’une feuille de calcul. Duet peut également être un outil créatif. Vous pouvez lui demander de rédiger une réponse à un e-mail, de générer des images ou de vérifier votre grammaire. Vous pouvez également l’utiliser pour rechercher des éléments dans votre Drive, résumer vos documents, etc. On peut considérer Duet comme un mélange de l’attitude serviable de Clippy et des capacités créatives de ChatGPT.

Duet est également un terme générique désignant de nombreuses fonctionnalités spécifiques à l’application. Dans Google Meet, Duet se traduit par des réglages de l’éclairage et du son basés sur l’IA, ainsi que par des résumés de réunion automatisés ; dans Chat, il s’agit de résumés automatiques de longues discussions que vous n’avez pas le temps de lire.

Mais toute cette IA ne sera pas bon marché : Google facturera 30 dollars par utilisateur pour l’accès à Duet, du moins pour les grandes entreprises. C’est le même prix que celui demandé par Microsoft pour son système d’IA appelé Copilot, dont les fonctionnalités sont analogues et qui fonctionne dans la plupart des applications Office. Dans les deux cas, il s’agit d’un prix élevé pour un ensemble d’outils d’IA encore très récents.

Duet AI va apparaître partout

Le problème pour tous ces outils est que les modèles d’IA sous-jacents ne sont pas parfaits, ou presque, et que les enjeux sont élevés lorsque l’on travaille avec des données critiques pour l’entreprise. Si le chatbot Bard de Google hallucine un film qui n’existe pas, c’est idiot ; si Duet interprète mal ou invente les chiffres de vente de votre entreprise, vous avez de gros problèmes. Duet s’efforce de rester fidèle à vos données et à vos fichiers, mais toute personne se fiant à l’IA de Google serait bien avisée de toujours la revérifier.

Si vous êtes un utilisateur de Workspace, Duet va commencer à apparaître dans pratiquement toutes les applications que vous utilisez. À certains endroits, il s’agit d’un menu distinct, auquel vous accédez en cliquant sur l’icône Duet dans le coin supérieur droit. À d’autres endroits, vous pouvez demander de l’aide à Duet directement dans le corps de votre e-mail ou de votre document. Étant donné la propension de Google à mettre en avant ses nouvelles fonctionnalités, même lorsque cela agace les utilisateurs (comme les icônes de rencontre de Gmail qui semblent toujours plus nombreuses), vous ne pourrez probablement pas ignorer Duet, même si vous le souhaitez.

Avec Duet, Google lance un défi direct à Microsoft. Ces outils tentaculaires sont au cœur de l’avenir des deux grandes suites bureautiques, et les deux entreprises sont convaincues que l’IA a le potentiel de changer notre façon de travailler. Si Duet et Copilot parviennent à faire mieux que « Je vois que vous essayez de rédiger un CV !