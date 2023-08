La nouvelle smartwatch Venu 3 de Garmin pourrait remplacer votre Apple Watch

Garmin a annoncé le lancement de ses dernières smartwatches, les Garmin Venu 3 et Venu 3 S, dotées d’un écran tactile AMOLED et de batteries longue durée.

Ces montres sont conçues pour offrir des informations sur le bien-être en temps réel et des fonctions de suivi de la condition physique, afin de vous aider à mieux comprendre votre état de santé général. Des outils analogues sont disponibles sur la plupart des meilleures smartwatches du marché.

La série Venu 3 présente de nombreuses nouveautés par rapport à sa prédécesseure, la Garmin Venu 2. Il convient notamment de noter sa compatibilité avec les utilisateurs en fauteuils roulants, puisqu’elle offre un suivi de la poussée, des séances d’entraînement adaptées aux utilisateurs de fauteuils roulants et d’autres fonctions pertinentes. La Venu 3 est également équipée de microphones et de haut-parleurs intégrés, ce qui vous permet de prendre des appels téléphoniques et de répondre à des SMS directement à partir de la montre.

L’un des derniers ajouts aux smartwatches est une fonction de suivi du sommeil qui surveille les habitudes de sommeil, y compris les siestes, les différents stades du sommeil et les mesures essentielles telles que la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et le pouls Ox-1. Les montres suivent également les niveaux d’énergie tout au long de la journée et suggèrent les moments optimaux pour l’exercice et le repos. Garmin a également amélioré sa mesure de la batterie corporelle, offrant des informations plus complètes et des aperçus personnalisés des niveaux d’énergie et de leur corrélation avec le sommeil, les siestes, les activités quotidiennes et le stress.

« Peu importe à quoi ressemble votre parcours de santé et de remise en forme, Venu 3 est prête à vous soutenir à chaque étape », a déclaré Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales aux consommateurs chez Garmin. « Qu’il s’agisse de se reposer, de faire une bonne séance d’entraînement, de viser un nouveau record lors d’une prochaine course ou de tout ce qui se trouve entre les deux ».

Une grosse autonomie

La série Venu 3 fournit des informations sur les avantages de l’entraînement et le temps de récupération, ainsi que sur le taux d’effort perçu pour chaque activité. Elle permet également de créer directement sur la montre des séances d’entraînement par intervalles pour la course à pied et le cyclisme. La montre propose également des pratiques de méditation guidée pour réduire le stress et l’anxiété.

La série Garmin Venu 3 dispose d’une autonomie de 14 jours et est compatible avec tous les meilleurs smartphones, qu’ils soient Apple ou Android. Elle est dotée d’une lunette en acier inoxydable et d’un bracelet en silicone et est disponible en deux combinaisons de couleurs : blanc/Silver et noir/Gray. Le Venu 3 S est disponible en cinq combinaisons de couleurs : Soft Gold/lin, Gray/gris foncé, Silver/vert sauge, Soft Gold/rose poudré, Soft Gold/ivoire et Soft Gold/cuir lin.

Prix et disponibilité

Le Venu 3 possède la plupart des fonctionnalités que nous attendons des autres wearables Garmin depuis des années, bien que des améliorations telles que le suivi de la sieste, une expérience Batterie du corps améliorée et des outils d’entraînement au sommeil améliorent des choses que Garmin faisait déjà très bien. Ajoutez à cela des aspects plus centrés sur la smartwatch, comme le haut-parleur et le microphone, et la Garmin Venu 3 pourrait être une véritable concurrente de la Galaxy Watch 6 de Samsung et de l’Apple Watch Series 8 si le suivi de la santé et de la forme est votre priorité absolue.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez mettre la main sur la série Garmin Venu 3 au prix de 499,99 euros.