Le prix et les caractéristiques du Lenovo Legion Go sont dévoilés

Lenovo met apparemment le paquet avec sa prochaine console de jeu portable, la Legion Go, qui devrait faire ses débuts au sommet de l’IFA 2023 dans les jours à venir.

Selon Windows Report, qui a divulgué des images de la console au début du mois, elle sera équipée d’un processeur AMD Z1 Extreme qui exploite également l’architecture graphique RDNA, la même que celle de la ASUS ROG Ally. La machine de Lenovo offrirait 16 Go de mémoire vive LPDDR5X (7500 Mhz), plus rapide que le module de mémoire LPDDR5 de l’appareil d’ASUS et de la Steam Deck de Valve. Le Legion Go offrirait jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0, soit le double de ses concurrents ASUS et Valve. Cependant, des variantes avec 256 Go et 512 Go de stockage seront également proposées.

Basée sur Windows 11, la console de jeu de Lenovo pourrait offrir une batterie de 49,2 WHr, soit environ 20 % de plus que les 40 WHr des ROG Ally et Steam Deck.

Mais, le plus grand facteur de différenciation serait le support de la charge rapide. La Legion Go prendrait en charge jusqu’à 65 W de charge super-rapide, ce qui éclipse les 45 W de la Steam Deck. Selon les spécifications qui se sont retrouvées sur la toile, les options d’E/S sur l’ordinateur de poche de jeu comprennent une paire de ports USB-C (v4.0 Display Port 1.4, et Power Delivery 3.0), une prise audio combo de 3,5 mm, et un emplacement pour carte microSD. Il semblerait également qu’elle s’associe parfaitement avec les Lenovo Legion Glasses qui offrent un écran micro OLED.

Un autre domaine dans lequel le Legion Go cherche à démolir la concurrence est l’écran, en supposant que les informations soient exactes. La fuite mentionne un écran QHD+ (2560 x 1600 pixels) de 8,8 pouces sur l’appareil qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et offre une luminosité maximale de 500 nits. La Steam Deck propose un écran de 7 pouces HD (1200 x 800 pixels) verrouillé à 60 Hz et maximisant à 400 nits, tandis que la ASUS ROG Ally propose un écran 7 pouces full HD (1920 x 1080 pixels) qui ne va que jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement.

La console divulguée est prometteuse, mais coûteuse

Sur la Nintendo Switch, la taille et la résolution de l’écran sont également limitées à 7 pouces et à une résolution HD. Bien qu’un écran plus grand soit toujours le bienvenu lorsqu’il s’agit de profiter des jeux sur un appareil portable, il pèse également sur l’autonomie de la batterie, surtout lorsqu’il est plus dense en pixels et qu’il fonctionne à un taux de rafraîchissement plus élevé. La charge rapide de la Legion Go semble être une mesure compensatoire.

Mais, il semble que Lenovo demandera un prix assez élevé pour toutes ces améliorations. La fuite prévoit un prix de 799 dollars pour la variante de base de la Legion Go avec 256 Go de stockage. C’est le double du prix de 399 dollars (419 euros en France) pour la Steam Deck et 100 dollars (799,99 euros en France) de plus que ce que demande ASUS pour la ROG Ally.

Lenovo vendra séparément les Legion Glasses pour 499 dollars, et une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires Legion E510 7.1 pour environ 50 dollars. La Legion Go de Lenovo sera présentée le 1er septembre et mise en vente en octobre.