Une fuite révèle le design bicolore du Huawei Mate 60

Huawei est depuis longtemps dans le secteur des smartphones et bien qu’elle ait rencontré quelques problèmes aux États-Unis, l’entreprise continue de pousser lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux modèles. Récemment, des fuites du Huawei Mate 60 ont commencé à apparaître en ligne, confirmant qu’il inclurait un design bicolore.

Selon l’article de GSMArena, le smartphone est déjà en production et le nouveau schéma de couleurs a fait surface. Le design bicolore est visible sur la face arrière du nouveau smartphone Mate 60 de Huawei.

Avec des photos supplémentaires qui commencent à faire leur apparition sur la toile, et dont certains concluent qu’elles proviennent d’une usine d’assemblage, d’autres options de couleur pour la caméra ont été révélées. Outre la nouvelle couleur, la nouvelle caméra devrait également être accompagnée de son propre bloc circulaire.

Breaking! Huawei Mate60 Pro suddenly went on sale, although it hasn’t been released yet, because it is sure to sell well, so it was sold in advance. It’s my favorite design. The four bezels are consistent, and they are slightly curved. Bezels also look very narrow. pic.twitter.com/Hm7aUriqUm

—ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023