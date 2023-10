Huawei pourrait présenter un jour un smartphone pliable asymétrique

Les smartphones pliables deviennent de plus en plus populaires avec chaque nouveau modèle présenté par différents fabricants. Samsung a lancé ses Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 le mois dernier, Google a dévoilé son Pixel Fold en mai, et Huawei a lancé son Mate X3 à l’international à peu près au même moment.

Aujourd’hui, il semble que Huawei travaille sur quelque chose d’un peu différent en ce qui concerne les smartphones pliables.

Le blogueur Jerrold_tech a publié sur Weibo et relayé par Android Headlines ce qu’il dit être des photos de modèles brevetés pour le futur smartphone pliable de Huawei. Les images révèlent un type innovant de smartphone pliable avec des moitiés asymétriques, où le côté gauche est plus grand que le côté droit.

Contrairement à tous les autres smartphones pliables actuellement disponibles, ce brevet dévoile une conception dans laquelle les deux moitiés sont de tailles différentes lorsque le smartphone est déplié. Cette différence semble provenir de la position de la caméra, qui ne se trouve pas à l’endroit habituel à l’arrière du smartphone.

Lorsque le smartphone est déplié, la caméra se trouve dans le coin supérieur gauche, jouant le rôle d’une caméra frontale orientée vers l’avant. Une fois plié, le panneau droit s’aligne sous cette caméra, permettant à cette dernière de servir de caméra arrière principale.

Un seul bloc de caméra est nécessaire

L’un des avantages du design un peu étrange de ce smartphone pliable est qu’il ne peut utiliser qu’une seule configuration de caméra, que l’appareil soit plié ou non. Le design breveté montre également que l’une des caméras est un objectif à temps de vol (ToF), qui peut donc être utilisé pour la reconnaissance faciale.

Les images partagées ne donnent pas plus de détails sur le brevet, mais si Huawei développe effectivement ce nouveau type d’appareil pliable, cela pourrait ajouter de la variété au marché des smartphones pliables. Comme ces informations sont basées sur des rumeurs et qu’il n’y a pas eu de confirmation officielle de la part de Huawei, il vaut mieux les prendre avec des pincettes. Néanmoins, il serait très intéressant de voir ce design asymétrique se concrétiser.