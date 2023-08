Selon un rapport, l’événement MacBook d’Apple pourrait être menacé

by

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de l’événement Apple de septembre, au cours duquel la société dévoilera son iPhone 15 et une série de nouvelles Apple Watch. Mais si vous attendez un nouveau MacBook Pro ou MacBook Air, ne vous faites pas trop d’illusions : ces ordinateurs portables, qui, selon les rumeurs, seraient équipés de l’une des mises à jour de puce les plus importantes depuis des années, ne devraient pas être disponibles avant le mois d’octobre.

Selon la dernière lettre d’information Power On du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, le salon sera l’occasion pour le public de découvrir pour la première fois la gamme iPhone 15, ainsi que l’Apple Watch Series 9 (et potentiellement une Apple Watch Ultra de deuxième génération). Il suivra le schéma désormais établi d’une vidéo préenregistrée suivie d’une séance de prise en main en personne.

Toutefois, la lettre d’information précise « qu’un autre lancement aura lieu en octobre », qui sera consacré aux premiers Mac M3. Comme indiqué précédemment, ces premiers Mac M3 devraient inclure le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air 13 pouces et l’iMac 24 pouces. Les MacBook Pro 16 et 14 pouces (avec les puces M3 Pro et M3 Ultra) seront probablement présentés lors d’un événement ultérieur.

Gurman précise qu’il est possible que le salon d’octobre ne soit pas un « événement formel ». En d’autres termes, Apple pourrait se contenter d’annoncer les mises à jour du Mac par le biais de communiqués de presse, plutôt que de leur consacrer un événement distinct. Cette situation serait sans aucun doute décevante pour les fans de Mac qui attendent avec impatience du nouveau matériel.

Alors, pourquoi s’inquiéter du fait que les Mac ne soient pas mis à jour avant le mois d’octobre ? Après tout, Apple n’a-t-elle pas déjà organisé des événements en octobre pour ses ordinateurs portables et de bureau par le passé ?

Une puce très attendue

C’est vrai, mais la puce M3 devrait constituer une amélioration substantielle de la puce qui équipe les Mac d’Apple. Après les changements progressifs apportés par la puce M2, la puce M3 devrait bouleverser la donne.

En effet, on s’attend à ce qu’il s’agisse de la première puce Apple fabriquée à l’aide d’un processus à 3 nanomètres. Les performances et l’efficacité des puces s’en trouveront nettement améliorées, ce qui fera des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air d’excellentes options si vous envisagez d’acheter un nouvel ordinateur portable Apple.

Avec une telle mise à jour en perspective, il serait très inhabituel pour Apple de reléguer les ordinateurs portables à quelques communiqués de presse rapides. Il serait beaucoup plus logique qu’Apple les dévoile lors d’un événement au cours duquel il pourrait détailler les améliorations et tenter d’impressionner son public. Le fait qu’elle ne le fasse pas semble être une décision curieuse.

Toutefois, cette décision n’est apparemment pas encore gravée dans le marbre, selon la lettre d’information Power On.