OpenAI lance le très attendu ChatGPT pour les entreprises

OpenAI a annoncé aujourd’hui le lancement de ChatGPT Enterprise, une plateforme qui, espère-t-elle, incitera les grandes entreprises à investir dans son écosystème logiciel en pleine croissance. Il s’agit d’une étape très attendue que la société a annoncée depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier — mais OpenAI est-elle en train de rattraper son retard lorsqu’il s’agit d’introduire l’IA générative dans l’entreprise ?

Après tout, non seulement de nombreuses autres sociétés ciblent le même public d’entreprises avec l’IA générative — Anthropic s’est associé à Scale AI pour cibler les entreprises ; et même Microsoft Azure a son propre service OpenAI — mais les acteurs de l’open source sont également dans le coup. Le LLaMA 2 de Meta, par exemple, est disponible pour un usage commercial.

Cependant, en tant que première interface LLM massivement populaire destinée aux consommateurs, avec 100 millions d’utilisateurs mensuels à un moment donné, ChatGPT d’OpenAI est déjà entré dans le lexique de la culture pop. Une nouvelle option pour les entreprises pourrait convaincre les sociétés qui attendaient un produit de la part du nom le plus connu de l’IA générative à ce jour.

L’IA générative de niveau entreprise

Selon la société, ChatGPT for Enterprise met l’accent sur une « sécurité de niveau entreprise », un accès illimité à GPT-4, des fenêtres contextuelles étendues, des capacités d’analyse de données avancées et des options de personnalisation.

Les dirigeants d’entreprise avisés, tels que les directeurs techniques et les responsables informatiques, seront préoccupés par les ramifications en matière de sécurité de ChatGPT for Enterprise. Cependant, OpenAI propose deux fonctionnalités pour apaiser les doutes : « Les invites ou les données des clients ne sont pas utilisées pour les modèles de formation », affirme l’entreprise.

Elle propose également un « chiffrement des données au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.2+) », et OpenAI affirme que ChatGPT for Enterprise « a été audité et certifié pour la conformité SOC 2 Type 1 (Type 2 à venir) ». En ce qui concerne la conservation des données, OpenAI explique que « ChatGPT Enterprise conserve les données en toute sécurité pour permettre des fonctions telles que l’historique des conversations. Vous contrôlez la durée de conservation de vos données. Toutes les conversations supprimées sont retirées de nos systèmes dans les 30 jours ».

Dans un article de blog décrivant les nouvelles offres de service, OpenAI présente plusieurs caractéristiques de ChatGPT Enterprise qui augmentent ses capacités par rapport à la version standard. Les utilisateurs bénéficient d’un accès illimité au GPT-4, plus rapide, ce qui permet des interactions transparentes et efficaces. L’augmentation de la fenêtre contextuelle de 32 k tokens permet de traiter des entrées et des fichiers plus longs, améliorant ainsi la polyvalence.

L’analyse avancée des données, connue auparavant sous le nom de Code Interpreter, permet aux équipes techniques et non techniques d’analyser les informations en quelques secondes.

En outre, les modèles de chat partagés permettent des workflows collaboratifs — plusieurs membres de l’équipe pouvant participer à une seule session ChatGPT — tandis que les crédits gratuits pour l’API d’OpenAI offrent des options de personnalisation pour les organisations à la recherche d’une solution LLM entièrement sur mesure.

Combien cela coûte-t-il ? OpenAI ne l’a pas précisé, laissant entendre que « cela dépendra du cas d’utilisation de chaque entreprise ».

Personnalisation et autres fonctionnalités prévues

Dans son article de blog, OpenAI affirme qu’elle « reste engagée » dans l’amélioration et l’expansion continues de ChatGPT Enterprise. Les plans à long terme comprennent des fonctionnalités à venir telles que la personnalisation sécurisée avec l’intégration des données de l’entreprise, une offre ChatGPT Business en libre-service pour les petites équipes et des outils puissants améliorés pour l’analyse et la navigation avancées des données.

OpenAI a déclaré qu’elle visait à répondre à des rôles spécifiques au sein des organisations, tels que les analystes de données, les spécialistes du marketing et l’assistance à la clientèle, en fournissant des solutions ciblées.