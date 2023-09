Duolingo subit une violation massive de ses données

Avec l’augmentation des crimes de cybersécurité, il est devenu très important pour les organisations d’employer des mesures strictes de protection des données pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Cependant, quelles que soient les précautions prises par les organisations, les acteurs malveillants trouvent un moyen ou un autre d’enfreindre la sécurité pour extraire des données sensibles.

La semaine dernière, une application tierce pour Discord, Discord.io, a été victime d’une violation de données, ce qui a entraîné sa fermeture temporaire. Aujourd’hui, c’est au tour de la célèbre application d’apprentissage des langues Duolingo d’être victime d’une violation de données.

Selon un post sur X (anciennement tweet) de @vx-underground, un acteur malveillant a extrait 2,6 millions de données d’utilisateurs de Duolingo et les a publiées sur une nouvelle version du célèbre forum de piratage Breached. L’intrusion a été confirmée par BleepingComputer dans un récent article de blog. Et le pire, c’est que ces données ont été mises à disposition sur le forum pour 8 crédits de site, d’une valeur de seulement 2,13 dollars, ce qui n’est pratiquement rien.

A Threat Actor identified a bug in the Duolingo API. Sending a valid email to the API returns generic account information on the user (name, email, languages studied).

They used an email list to assemble over 2.6m unique entries.

This will be used for doxxing.

